Виетнамският VinFast VF 6 стигна до Европа, струва 35 000 евро

Виетнамският производител на електрически коли VinFast пусна на европейския пазар модела VF 6. Електрическият SUV от B-сегмента, който се предлага на начална цена от 34 990 евро, е глътка свеж въздух, тъй като досега предлагането на електромобили на компанията беше фокусирано основно върху по-високите сегменти (C/D).

B-сегментът е вторият по големина пазар в Европа: през 2022 г. тази категория, която включва субкомпактните автомобили, е представлявал 27 процента от всички продадени возила. Електрическите автомобили обаче остават рядкост в тази група. Неотдавнашно френско проучване установи, че в B-сегмента има по-малко от 20 електрически автомобила, в сравнение с 40 в C-сегмента и 25 в D-сегмента.

В интериора VF 6 впечатлява с модерен италиански дизайнерски език и поставя голям акцент върху ергономичността. Традиционният скоростен лост е заменен от електронен селектор на предавките.

VF 6 се отличава с многораменното си задно окачване, което позволява плавно и комфортно возене по лоши пътища. Задвижван от електрически двигател с 204 к.с. и 310 Nm въртящ момент (пакет оборудване Plus), VF 6 осигурява добра производителност.