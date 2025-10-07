ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат Никола Николов-Паскал да се лекува в Герман...

Овцевъди от област Добрич готови на протест заради шарката по животните

Дияна Райнова

Снимка: Авторът

Овцевъдите в област Добрич подкрепят протестната готовност на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация срещу липсата на ясна позиция на държавата за продължаващото разпространение по шарката по дребни преживни животни, съобщават те.

"Поради сигуацията в страната не можем да си позволим да имаме отрицателно мнение за ваксинация на овцете. Шарката не е стигнала до област Добрич, но всеки ден "сме на тръни". Болестта все още е само в Южна България, но не се знае дали няма да плъзне и към нас. Вземаме всички мерки за движение на автомобили и др. По-добре ваксинация на животните, отколкото евтаназия", каза Добромир Станков, който отглежда 470 овце в село Чернооково.

Наред с тревогите, овцевъдите в Добричко се готвят за агнилната кампания, която обичайно започа през декември. "В стопанствата ситуацията не е еднаква, съобразяваме заплождането с дата на Великден", добавя той. "Осигурил съм храна за овцете. Аз съм на принципа – за мен може да няма, но за животните трябва да има, те трябва да са добре", каза още Станков. "Нямаме засега проблеми с изкупуването на млякото, но не знаем, ако има ваксинация, какво точно ще стане", обяснява овцевъдът.

"Над 15 000 дребни преживни животни – овце и кози, се отглеждат в област Добрич", съобщи координаторът на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация в областта Дияна Стефанова. Тя уточни, че този брой животни са на фермери, членове на асоциацията, а в региона се отглеждат още овце. "Овцевъдите са готови за протест. Това показва проведената сред тях анкета. Остава да се уточни дали протестът ще е един в София, или ще са два – в Северна и Южна България. Акцията е предвидена за 10 октомври", добави Стефанова.

Според анкетата, много малка част от овцевъдите не са сългасни с ваксинацията, осъзнава се ясно, че, ако тя не се проведе, заплахата за унищожаване на стада е реална. Фермери споделят, че разговарят помежду си дали не си осигурят сами ваксина, не са сигурни, ако има унищожаване на животни, кога ще получат обезщетения.

Снимка: Авторът

