Volkswagen спря производството за седмица в две германски фабрики

Volkswagen спря производството във фабриките си в Цвикау и Дрезден за една седмица. Причината е слабото търсене на електрическите автомобили, които се сглобяват в тези заводи. Това ще спре или ограничи временно производството и в някои други фабрики.

"Volkswagen адаптира производствената си програма към текущото търсене на клиентите", заяви представител на Volkswagen. Той добави, че поради това смените ще бъдат временно преустановени в някои фабрики през следващите седмици.

Решението за спиране на производството е взето и във фабриката в Оснабрик. Очаква се производството там да спира поне веднъж седмично до края на годината. Основната причина за ограниченията в производството е слабото търсене на електрически автомобили.

От друга страна, работата във Волфсбург, където се намира централата на групата, продължава с допълнителни смени почти всеки уикенд. Причината за това е голямото търсене на моделите Golf, Tiguan и Tayron с двигатели с вътрешно горене, произвеждани там.