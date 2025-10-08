Светлини си "говорят" с пешеходците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фаровете са с нови цветове, има и дисплей за показване на символи и предупреждения

Автомобилният гигант Stellantis представи осветителна система, която позволява на автомобилите да “говорят” с пешеходци и други участници в движението. Светлини в безпрецедентни цветове и head-up дисплей показват кога колата спира или отстъпва място дори без да е необходима намесата на водача.

Stellantis се възползва от Международния симпозиум за автомобилно осветление (ISAL), проведен в Дармщат, за да представи една от най-забележителните си иновации: фарове, които не само осветяват пътя напред, но и предават ясни съобщения на хората около автомобила.

Проектът, разработен съвместно с Opel и Техническия университет в Дармщат, бе представен на серийния Opel Grandland, оборудван с автономно шофиране от ниво 3, способно да разпознава пешеходци и да предвижда движенията им.

“Фаровете на бъдещето ще бъдат средство за комуникация, а не просто средство за виждане и за това да бъдеш видян”, смятат от германската марка.

Системата използва изкуствен интелект,

за да идентифицира потенциални рискове

и да комуникира, използвайки език от цветове.

Когато автомобилът се движи в автономен режим, мигачите му светят в циан, ясен знак, че системата е под контрол.

Въпросният Grandland е оборудван с камерна система за разпознаване на обекти и жестове, както и алгоритъм за предвиждане на намерения, базиран на изкуствен интелект. След това започва оптимизацията на светлинната система.

При движение в режим на автономност 3 или по-висок предните и задните мигачи светят постоянно в цвят циан. Останалото светлинно оформление остава бяло.

Когато камерната система засече пешеходец на пътя, светлинният подпис преминава в магента, а дисплеят показва предупредителен сигнал в същия цвят – визуално известяване на пешеходеца за приближаващия автомобил.

Знак за опасност на пътя

Едновременно с това колата започва да намалява скоростта.

Предупреждение към пешеходците, че колата не е спряла.

Щом Grandland спре напълно, светлинният подпис преминава в зелено,

а дисплеят показва зелена фигура на пешеходец

– аналогична на сигнализацията на пешеходните светофари. Така автомобилът показва, че е разпознал опасността, спрял е и пешеходецът може безопасно да пресече. Ако алгоритъмът с изкуствен интелект не успее да се справи със ситуацията, шофьорът незабавно получава сигнал да поеме контрола.

Тази технология, разработвана от 2022 г., е част от изследователската стратегия на Stellantis за подобряване на безопасността при автономна мобилност.

Прототипът на Opel Grandland с автономно шофиране ниво 3

Според Филип Рьогел (директор на отдел “Светлинни системи” в Stellantis) фаровете на бъдещето “ще бъдат средство за комуникация, а не просто средство за виждане и това да бъдеш видян”.

“Фаровете имат съществена роля за повишаване на безопасността, но съвременните системи могат много повече. Светлинните надписи може да бъдат анимирани и използвани за визуални сигнали. Освен това осветената емблема Blitz на Grandland може да бъде заменена с дисплей, който да я визуализира, да комуникира с надписи с пешеходци или други участници в движението. Използвайки вече съществуващи светлинни елементи, ние лесно

можем да добавим функции за комуникация,

когато започнем да въвеждаме автономни системи в автомобилите си”, допълва Рьогел.

С този прототип Stellantis и Opel демонстрират, че автомобилното осветление може да се превърне в съществен елемент за съвместното съществуване между автономните автомобили и пешеходците, създавайки по-безопасна среда.