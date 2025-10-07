Колата ще ни казва, че сме стари да шофираме

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

General Motors подаде патент, който отваря нова чувствителна тема, свързана с безопасността на движението по пътищата. Вместо членове на семейството да водят трудни разговори с възрастните и да ги убеждават, че е време да спрат да шофират, самият автомобил ще прецени кога пенсионерите стават опасни за останалите участници в движението.

Системата, наречена “оценка за пенсиониране на водача”, разчита на комбинация от сензори и софтуер за анализ на поведението на човека зад волана.

Тя проследява реакциите при различни пътни ситуации,

времето за вземане на решения, честотата на използване на мигачите и спазването на ограниченията на скоростта.

Технологията дори отчита броя пъти, в които другите участници в движението натискат клаксоните си, за да предупредят водача на съответната кола.

Освен това като подобрение на съществуващите системи за откриване на умора GM планира да разпознава и сигнали като присвиване на очи или уморено изражение на лицето.

По-възрастните шофьори или техните болногледачи биха могли също да предоставят на системата допълнителни данни за тяхното здравословно състояние или физически ограничения.

Въз основа на всичко това

автомобилът би могъл да предупреди водача, а в определени случаи и семейството,

че безопасността вече не е на ниво, което позволява отговорно шофиране.

Причините за развитието на подобна технология се крият в демографските тенденции. В момента в САЩ повече от 52 милиона души над 65-годишна възраст шофират, което е със 77 процента повече, отколкото преди 20 години.

Според Американската автомобилна асоциация (ААА) за първи път в историята хората като цяло живеят по-дълго, отколкото могат безопасно да шофират.

В същото време по-възрастните шофьори са замесени в почти една пета от фаталните пътнотранспортни произшествия в Щатите.

Според доклади на Европейската комисия хората над 65-годишна възраст представляват около 20% от населението на ЕС, но само 12% от всички водачи са причинили фатална катастрофа.

Колите с автопилот биха могли да бъдат решение за по-възрастните шофьори. Снимка: GM

За сравнение - шофьорите на възраст 18-24 години представляват около 8% от населението, но са причинили 16% от тежките инциденти по пътищата на Стария континент.

Миналата година в Съвета на ЕС не бе направена законодателна промяна относно шофирането на възрастните, въпреки че някои държави обмислят подобни инициативи в рамките на национални проекти като Vision Zero за подобряване на пътната безопасност. Те включват

въвеждане на психологически прегледи за възрастни шофьори,

намаляване на срока на валидност на шофьорските книжки и задължителни опреснителни курсове за водачи над 70 години. Тези промени са обсъждани и в някои страни се обмислят, но към момента няма единни правила на ниво ЕС.

Дали патентът на GM ще се превърне в реалност, предстои да видим. Но е ясно, че автомобилните производители търсят начини да свържат технологиите с обществените нужди. Дали вместо син, дъщеря или лекар колата ще бъде тази, която ще каже на възрастен човек, че е време да “каже сбогом на шофирането”, ще се разбере в следващите години.