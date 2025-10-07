ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: Над 45 часа седмично са работили 10,8% от заетите в ЕС, у нас този дял е най-нисък

Данните показват значителни различия между страните от ЕС при хората, които са работили над 45 часа седмично Снимка: Pixabay

Повече от 45 часа седмично, комбинирайки основната си и допълнителна работа, са работили 10,8 процента от заетите в ЕС през второто тримесечие на 2025 г, сочат публикува днес данни на Евростат. 

Данните показват значителни различия между страните от ЕС при хората, които са работили над 45 часа седмично. Най-висок дял е наблюдаван в Гърция (20,9 процента), следвана от Кипър (16,6 процента) и Малта (14,6 процента). От друга страна най-нисък дял е отчетен в България (2,5 процента), Латвия (4,1 процента) и Румъния (5,9 процента).

Продължителност на работното време между 20 и 44 часа седмично, като комбинация между основна и втора работа, е най-популярната в ЕС, като 72,3 процента от всички заети лица попадат в тази категория. Сред страните от ЕС, Най-висок дял на хората в тази група отчитат България (92,8 процента), Румъния (90,6 процента) и Латвия (86,9 процента), пише БТА. 

На ниво ЕС 16,9 процента от заетите на възраст 20-64 години работят до 19 часа седмично. Най-висок дял в тази категория се наблюдава в Нидерландия (26,8 процента), Дания (25,5 процента) и Австрия (25,3 процента). Обратно, най-нисък дял е в Румъния (3,5 процента), България (4,6 процента) и Гърция (6,1 процента).

 

