Красотата на пречистената вода влиза у дома с новата премиум свободностояща душ система GROHE Rainshower Aqua Pure – част от портфолиото GROHE SPA и философията „Salus per aquam “(„Здраве чрез водата “). Моделът съчетава смели, минималистични линии с внимателно разработена уелнес функционалност, за да превърне ежедневния ритуал под душа в релаксиращо изживяване.

Какво я отличава?

Интегрирана филтрация: иновативен филтър, дискретно вграден в термостата, пречиства водата от ръчния душ от хлор и миризми. Резултатът е по-нежна вода към кожата и косата и по-приятно усещане при допир.

Интуитивен контрол: термостатът SmartControl използва елегантни метални бутони, които се показват при активиране. Набраздената им текстура добавя тактилност и улеснява прецизното управление на дебита и температурата.

Персонализирани режими: с едно завъртане преминавате от Eco към Full Flow, като можете да запазите предпочитани настройки за следващо ползване.

Издигайки банята в спокоен, домашен СПА център, GROHE Rainshower Aqua Pure допълнително подобрява уелнес изживяването със своята голяма душ пита. Предлага се в кръгла форма, с диаметър 360 mm, или правоъгълна форма, с размери 400 mm × 230 mm. Душ питата предлага избор от две различни по вид душ струи : Душ струя Rain, пресъздаваща усещането за успокояващ летен дъжд и душ струя ActiveRain, предназначена както за изплакване с шампоан, така и за ободряващи масажи.

За още по-фина настройка – ръчният душ с три типа струя:

Rain – класическа, деликатна струя

– класическа, деликатна струя Active Massage – пулсиращ поток за стимулиращ ефект

– пулсиращ поток за стимулиращ ефект Rain+ – обогатена с въздух вода за усещане за лекота и дълбока релаксация

Дизайн, който говори на езика на интериора

Душ системата е налична в цветовата палитра GROHE Colours Collection, за да се впише в различни стилове – от минимализъм до модерен лукс. При хромирания вариант може да се избира между бели и черни акрилни стъклени акценти за ръчния душ, душ питата и безопасното стъкло на термостата. Останалите цветове се предлагат с елегантни черни стъклени детайли.

Функционални детайли за ежедневен комфорт

Регулируем рафт от безопасно стъкло и метал осигурява допълнително място за козметика и подчертава чистата линия на системата.

Смарт управлението позволява безпроблемно превключване между душ питата и ръчния душ.

Комбинира се хармонично с премиум смесители като серията GROHE Allure за цялостна, балансирана визия в банята.

За кого е подходяща?

За хора, които търсят съчетание от висока естетика, прецизен контрол и уелнес ефект у дома – без компромис между дизайн и функционалност. Rainshower Aqua Pure добавя усещане за СПА в ежедневието, без да натоварва пространството визуално.

GROHE Rainshower Aqua Pure е премиум решение, което издига банята до зона за възстановяване и релаксация. Пречистената вода, интелигентното управление и богатите дизайнерски опции превръщат системата в силен акцент за модерния дом. Ако планирате обновяване на банята, това е продукт, който си струва да видите на живо и да изпробвате различните режими на струя – разликата се усеща от първия душ.