Предлагаме на Брюксел: 50% бедни съседи и санирането на блока ще е безплатно

Броят на енергийно уязвимите домакинства намалява с над 65 хиляди заради новия начин, по който се пресмята доходът в Социалния план за климата

С 65 324 души ще намалее броят на т.нар. уязвими българи, които имат право на помощи при поскъпване на отоплението или горивата. Това е резултат от промяна в начина, по който се изчислява доходът на домакинствата.

В момента за целта на Социалния план за климата уязвимите домакинства се определят според средния доход на човек от семейство. По този критерий те са 1 018 490.

С промяна в постановление на правителството, пуснато за обществено обсъждане, обаче критерият става медианният доход. Това означава, че не се вземат само най-ниският и най-високият, за да се определи средноаритметична стойност, а при изчисляването се включват и стойностите между долния и горния праг. При пресмятане по този начин

уязвимите домакинства ще

бъдат 953 166,

коментираха експерти от екипа на вицепремиера Томислав Дончев. Смяната на метода се прави, за да се уеднакви той с начина, по който се определят семействата с право на помощи заради скъп транспорт.

Социалният план предвижда от 2027 г. да се въведат квоти за въглеродни емисии за сградите и за транспорта. Това ще засегне тези, които се отопляват с въглища, газ, брикети.

Плащането на квоти ще доведе до поскъпване на отоплението, както и на билета за автобус и на превозите. Поради това се предвижда уязвимите домакинства и микропредприятия да бъдат подпомагани.

При сградите моделът, който България предлага, е 100% безвъзмездно финансиране на мерки за енергийна ефективност - саниране или промяна на отоплението например с термопомпи. Условието е

поне 50% от семействата

в блока да са уязвими

Това означава, че те се считат за бедни и им трябва помощ при плащането на сметките.

Дали Брюксел ще се съгласи с тази схема, или ще иска тези с по-високите доходи да имат съучастие в санирането на сградата, още не е ясно.

От схемата за подпомагане на микропредприятията са извадени транспортните фирми. Предвижда се да не бъдат финансирани проекти за подмяна на автомобили над 3,5 тона. Допуска се, че за тях ще има помощ по други програми.

Транспортно уязвимите българи са внушителната цифра от 3,619 млн. души. Приравнено към домакинства, това прави 1,6 млн. От екипа на Томислав Дончев коментират, че подпомагането ще бъде насочено към т.нар. бели и сиви петна в транспорта. Първите са местата, където няма транспортна услуга, а вторите са тези, където тя не е достатъчна.

Предполага се, че водещи в тази схема ще са общините, които да кандидатстват с проекти за електрически микробуси, за редуциране на цените на билета, допуска се дори купуване на електрически тротинетки.