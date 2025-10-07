ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Симеон Сакскобугготски представи албум за луксозна България

Христо Николов

[email protected]

684
Кънчо Стойчев и Симеон Сакскобургготски СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Симеон Сакскобургготски представи тази вечер в столицата книга-албум за луксозния туризъм в България, издадена от бившия вече съсобственик на "Галъп Интернешънъл България" и настоящ собственик на голф игрището "Блек Си Рама" Кънчо Стойчев. 

Симеон, който е автор и на предговора, каза, че бил изненадан, когато разбрал, че в България досега не е правено нищо подобно и това е първи опит. Забележителното според него било, че в проекта са показани не просто морето и планините, а и културата на страната.

Албумът е дело на дъщерята на Кънчо Стойчев - Зорница, и е издаден от името на основан от нея и баща й клуб "Select boutique experiences Bulgaria". Представлява албум, разделен на 10 региона, във всеки от които са представени бутикови луксозни хотели, винарни, ресторанти и културни забележителности. 

"Те показват, че не всичко в България е масов туризъм. Започваме от София и минаваме през Пловдив, Велико Търново, Гела, Созопол и "Блек Си Рама"", каза Зорница Стойчева. 

"Събрали сме десет компании, които показват България в най-добрата й светлина", каза Кънчо Стойчев при представянето. 

Сред гостите на представянето бяха много собственици на луксозни хотели и на винарни, както и хора от управлението на страната по времето на кабинета на Симеон Сакскобургготски - Любка Качакова, Пламен Моллов, бивш шеф на Агенцията по безопасност на храните и настоящ ректор на Пловдивския университет по хранителни технологии, Полина Карастоянова, изпълнителен директор на основания по време на кабинета "Сакскобургготски" Национален борд по туризъм, Мартин Захариев, също член на ръководството на борда, който по онова време беше депутат от БСП и др.  

Кънчо Стойчев и Симеон Сакскобургготски СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Мартин Захариев, Зорница Стойчева и Кънчо Стойчев СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Пламен Моллов, Полина Карастоянова и Симеон Сакскобургготски СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
