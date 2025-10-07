ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна иска да завърши Хмелницката АЕЦ без оборудване от България

АЕЦ Снимка: pixabay

Украйна разработва варианти за завършване на Хмелницката атомна електроцентрала без използване на оборудване руско производство, предлагано от България. Това заяви министърът на енергетиката Светлана Гринчук на брифинг, цитирана от агенция Укринформ и БТА.

"Разглеждаме различни варианти. Не бих искала да се спирам само на българските блокове. Ако там не се получи, трябва да обмислим други варианти и в момента ги разработваме", каза министърът.

Гринчук подчерта, че Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство.

На 11 февруари 2025 г. Върховната рада подкрепи решението за закупуване на оборудване руско производство от България за доизграждането на два енергоблока в Хмелницката АЕЦ. За реалното начало на строителството обаче е необходимо парламентът да приеме отделен закон.

През април вицепремиерът на България Атанас Зафиров изненадващо обяви, че страната ни няма да продаде на Украйна двата реактора от недовършената АЕЦ "Белене", които се планираше да бъдат използвани за проекта в Хмелницки. През юни обаче тогавашният украински енергиен министър Герман Галушченко призна, че България не е отказала официално да продаде руското си оборудване.

АЕЦ Снимка: pixabay

