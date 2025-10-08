Програмата привлича най-силно предприемачи на възраст между 30 и 40 години, но и опитни собственици с десетилетия практика

Близо 180 обекта вече са част от франчайз програмата „Моят Магазин“, а до края на ноември се очаква техният брой да достигне 200, което утвърждава позицията ѝ като една от най-бързо развиващите се мрежи в традиционната търговия у нас. През последните шест месеца 75 нови обекта отвориха врати в различни региони на страната. Най-силен ръст се отбелязва в Русе, Бургас и Благоевград, където местните предприемачи от различни поколения активно залагат на този модел за развитие.

„Моят Магазин“ не е просто устойчив бизнес модел, а общност от независими предприемачи, които управляват своите обекти по собствен стил и познават клиентите си. Сред най-голямата група партньори в програмата се открояват хората на възраст между 30 и 40 години, които модернизират бизнеса си и печелят доверието на местните общности. Франчайзът привлича също млади предприемачи на възраст между 20 и 25 години, както и опитни търговци с десетилетия практика. Оборотите на магазините в програмата растат със средно 20% спрямо периода преди да се присъединят към „Моят Магазин“, което ясно показва устойчивия им растеж и силата на модела.

Силна добавена стойност на програмата носи и интеграцията на EPOS системата с МЕТРО България. Това е софтуер за управление на продажбите и складовата наличност, който вече използват близо една трета от партньорите на франчайза. Най-голямото удобство за търговците е автоматичното заприхождаване на фактури от МЕТРО България, което спестява време, елиминира грешки и осигурява пълна точност в отчетността. EPOS позволява на магазините да обработват транзакции за секунди, да следят наличностите в реално време, да управляват различни методи на плащане и да събират данни за клиентите. Целият процес е бърз, лесен и се осъществява в партньорство с водещи софтуерни компании.

Успехът на франчайза личи най-добре в личните истории на хората, които стоят за него. Именно затова „Моят Магазин“ продължава поредицата си от вдъхновяващи примери за предприемачи от цялата страна - собственици, които доказват, че с правилен партньор, постоянство и труд, всяка идея може да се превърне в устойчив бизнес. Такъв е случаят на Пламен Стоянов от Добрич, който започва през 2009 г. с малък квартален магазин от едва 10 кв. м, а днес управлява шест модерни обекта, четири от които вече част от програмата. „Франчайзът ми помогна да вдигна нивото на бизнеса – вече имам рекламна подкрепа, брошури и професионално ноу-хау, които досега не съм разполагал“, споделя той. Цялата вдъхновяваща история на Пламен може да видите във видеото, публикувано в канала в You Tube, а повече за възможностите на програмата ще откриете на официалната страница https://b2b.moiatmagazin.bg/.