Александър Колячев от КЗП: Ще глобяваме с до 7000 лв. некоректни търговци в новия ценови портал

Не малко предупреждения сме отправили. Проверяваме много масирано обектите и издаваме съответните предупреждения. Разчитаме на 65 инспектора, опитваме по дигитален път да придобием информацията, която ни е необходима. Ползваме проверките на място като потвърждение от информацията на дружествата. Когато за малки обекти имаме сигнали и жалби, отиваме на място. Това заяви Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Глобите ще са респектиращи - от 600 до 7000 лева. Глобата се определя според оборота на дружеството.

Държавата създаде сайт за сравнение на цените - Портал за мониторинг КЗП. Той е създаден с цел всекидневно да се дава информация за 101 продукта. Информацията в сайта се променя с времето заради самото текучество на продукти и цени. С този сайт потребителите ще могат да следят цените в големите вериги с оборот над 10 млн. лева.

Съществуват обаче грешки в данните на цените на някои от продуктите, обяснение за които най-често са технически неточности според Колячев.

Той увери, че с течение на времето ще подобрят в сайта по отношение на конкретни марки на стоки в определените магазини.

"Днес изтича двумесечния срок, който е предвиден от законодателя. След днес започваме да налагаме санкции на некоректните търговци, които не предоставят информация и на търговците, които грешно обявяват цените на етикетите си", заяви пред bTV Александър Колячев.

Най-често срещаното нарушение е с обвяването на етикетите в лева и в евро - липса на цена в едната валута, грешно превалутиране, разлика в шрифта между двете валути.

По темата за нерегламентирано и необосновано вдигане на цените, Колячев коментира: Има проверки, но е рано да се отговори.

Необосновано висока цена е цена, която не зависи от икономически критерии. "Имаме формула, с която изчисляваме с много критерии", каза още председателят на КЗП.