Еврото отстъпва леко спрямо долара

Евро

Курсът на еврото спрямо долара се понижи минимално в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1612 д. или надолу с 0,34 на сто, пише БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1666 долара.

Спрямо швейцарския франк еврото се задържа почти без промяна, поскъпвайки с едва 0,01 на сто до 0,9307 франка за едно евро.

Спрямо британската лира единната валута прибавя 0,09 на сто до 0,8673 лири за евро.

