Таксиметровите шофьори в София искат увеличение на тарифите

Таксиметровите шофьори настояват за актуализация на цените на услугата в София. Те са внесли такова искане в Столичната община, но за момента нямат отговор.

Надявам се общината да разгледа темата, като срокът за това е 31 октомври, посочи Красимир Цветков - председател на Националния таксиметров синдикат. Той уточни какво показват техните изчисления:

"Нашите изчисления сочат увеличение в различните разходни компоненти между 20 и 600%, осреднено говорим за цени около 1,74 лв. за дневна тарифа и около 2 лв. за нощна. Това е внесеното искане".

Според него браншът има икономическа обосновка за исканата актуализация.

"В Закона за автомобилните превози и в Наредбата за таксиметровата дейност ясно е разписано задължението на Общинските съвети да определят минималните и максималните цени за всяко населено място и да ги актуализират не по-малко от веднъж в годината. Редица Общински съвети, в това число и софийският, с години не спазват това задължение и не актуализират цените. Цените в София не са пипани от 2022 г. 3 години внасяме искане и ежегодно СО не го задвижва и нарушава законът", обясни Цветков пред БНР.

От днес започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Министерството на транспорта и съобщенията удължи срока за таксиметровите апарати до 30 октомври 2025 г., тъй като от бранша декларираха, че нямат готовност до 8 август да настроят всички устройства, така че бележката да показва цена в двете валути.

"Продължава преработването на съществуващите апарати, които имат оценено съответствие. В същото време се произвеждат и чисто нови апарати, отговарящи на европейските и националните изисквания във връзка със Закона за автомобилните превози и Закона за въвеждане на еврото. Все още, по данни от Българския институт по метрология, в София са преоборудвани и минали метрологичен контрол малко над 20% от колите, а за страната - около 3000 автомобила са минали. При положение, че до началото на този период имаше около 11 хил. апарата с оценено съответствие и около 16 хил. трябва да се сменят, все още не сме завършили този процес. Все пак до 31 октомври има време", коментира Красимир Цветков.

По думите му от 13 октомври се открива и допълнителен метрологичен пункт в София с оглед на необходимостта от увеличаване на съществуващия капацитет на метрологията във връзка с обработването на всички автомобили в София и района.

Той подчерта, че голям брой шофьори не могат да продължат със съществуващите си апарати.

"Постигната е уговорка с Института по метрология и Автомобилна администрация - апаратите, които нямат оценено съответствие, но могат да бъдат ъпгрейднати съгласно изискванията на закона, да продължат да работят до 31 декември след преработка и показване на двойното обозначаване. Институтът по метрология на тези апарати ще издава метрологична заверка само до 31 декември. Останалите с оценено съответствие могат да продължат да работят и след това. А тези, които са само до 31 октомври, задължително трябва да бъдат подменени в срок".

"Техническият въпрос е изчистен, остава дооборудването на автомобилите", обобщи Цветков.