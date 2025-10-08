Теменужка Петкова: Разходите за персонал тази година са с 3,7 млрд. лв. повече, не обедняваме

Финансовите резултати са достатъчно красноречиви и показват, че тезите, че българските граждани обединяват, са неоснователни. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова в началото на заседанието на Министерския съвет.

И даде разбивка - от началото на 2025 г. досега разходите за персонал, изплатени в повече спрямо миналата година, са с 3,684,9 млрд. лв., което е 18,2% ръст. В образованието за заплати и издръжка са изплатени 907 млн., в здравеопазването 98,3 млн., което е ръст от 8,3%, в отбраната 633,3 млн., за полицията 1,280 млрд. лв. Социално- осигурителните плащания са нараснали с 4,161 млрд., което е 12% ръст. Нарастването на изплатените пенсии е с 11.2% или 2,428 млрд. лв.

Отделно капиталовите разходи са нараснали с 2 млрд. лв., като ръстът се дължи най-вече на ускорените темпове, с които изпълняваме европейските програми и плана за възстановяване.