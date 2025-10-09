Босът на Ford предупреди, че Китай застрашава бъдещето на марката

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли категорично предупреди, че ако битката за електрически автомобили срещу Китай бъде загубена, оцеляването на Ford ще бъде сериозно застрашено. Босът също така е на мнение, че други американски производители като Tesla и GM също не могат да се конкурират на китайския пазар на електромобили.

Американският гигант е пуснал в експлоатация всичките си машини с цел да направи значителна крачка напред в електрическата мобилност. Целта е ясна: да направи електрическите автомобили по-евтини.

В новото си изявление Фарли анализира текущата ситуация на пазара на електрически автомобили и най-вече ролята, която играе Китай. За главния изпълнителен директор на Ford почти няма конкуренция между китайските и американските автомобилни производители, когато става въпрос за доминация в производството на електрически коли.

"Китай е „черната твар" на индустрията за електрически автомобили. Няма реална конкуренция от Tesla, General Motors или Ford в сравнение с това, което видяхме в Китай. Китай напълно доминира в сферата на електромобили в световен мащаб."

Успехът на Китай на пазара на електрически автомобили има просто обяснение, според Фарли.

"Те предлагат страхотни иновации на много ниска цена. Има стотици компании, които получават огромни държавни субсидии. Това са нови марки. Такъв е случаят с BYD и Geely, както и с компании като Nio и Xiaomi, много от които никога преди не са били в автомобилния сектор, и това им дава огромно предимство."

"В глобална конкуренция сме с Китай и не става въпрос само за електрически превозни средства. И ако загубим това, няма да има Ford в бъдеще", каза Фарли, който преживява от първа ръка напредъка на китайската автомобилна индустрия в електрическата мобилност, докато кара Xiaomi SU7 всеки ден.