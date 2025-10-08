Златото продължава да поскъпва

Цената на златото продължи възходящото си движение над границата от 4000 долара за тройунция и продължи да поскъпва, тъй като инвеститорите потърсиха сигурно убежище на фона на нарастващата геополитическа несигурност и очакванията за нови понижения на лихвените проценти в САЩ, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Спот цената на златото се повиши с 1,2 на сто до 4032,46 долара за тройунция към 10:30 часа българско време, а фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември нараснаха с 1,3 на сто до 4054,80 долара за тройунция.

Традиционно златото се разглежда като средство за съхраняване на стойността в периоди на нестабилност. От началото на годината спот цената е поскъпнала с 53 процента, след ръст от 27 процента през 2024 г., което прави метала един от най-добре представящите се активи през 2025 г.

Поскъпването се дължи на комбинация от фактори – очаквания за понижение на лихвените проценти от Федералния резерв, засилена политическа и икономическа несигурност, увеличени покупки от централните банки, приток на капитали в борсово търгуваните фондове за злато и отслабването на щатския долар.

"В момента има толкова силна увереност в тази търговия, че пазарът вероятно ще търси следващата кръгла цел от 5000 долара, тъй като Управлението за федерален резерв (УФР) ще продължи да намалява лихвите", заяви пред Ройтерс независимият търговец на метали Тай Уон. По думите му, макар възможно трайно примирие в Близкия изток или Украйна да създаде временни колебания, основните двигатели на поскъпването – нарастващият държавен дълг, диверсификацията на резервите и по-слабият долар – ще останат непроменени в средносрочен план.

Към несигурността допринася и спирането на работата на правителството на САЩ, което продължава седми ден. Затварянето доведе до отлагане на публикуването на ключови икономически данни и принуждава инвеститорите да се ориентират по вторични източници, за да преценят времето и мащаба на очакваното намаляване на лихвите от УФР.

Пазарите оценяват като почти сигурно понижение с 25 базисни пункта на предстоящото заседание на Федералния резерв този месец и ново намаление със същия размер през декември.

"Нарастващата несигурност традиционно подкрепя цената на златото, и сега отново наблюдаваме този ефект", коментира главният пазарен анализатор на "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade) Тим Уотърър. По думите му "пазарната динамика на по-ниските лихви в САЩ и продължаващото спиране на работата на правителството все още действат в полза на златото", но той предупреди, че изкушението за прибиране на печалби около нивото от 4000 долара може да представлява краткосрочен риск.

Въпреки рекордно високите цени централните банки продължават да увеличават покупките на злато, а инвеститорите остават активни на пазара на благородни метали, коментира в изпратена до редактор на БТА позиция Ева Мантей, стратег по суровини в Ай Ен Джи (ING).

Китайската народна банка е удължила серията си от покупки на злато през септември за 11-и пореден месец, посочва анализаторът. По думите ѝ търговската война, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да влияе върху пазарите, геополитическите рискове остават високи, а очакванията за нови понижения на основния лихвен процент от УФР се засилват.

"Всичко това подсказва, че златото има още потенциал за растеж", заключава Мантей.