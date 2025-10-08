На комисия: Продажбата на "Лукойл" само след одобрение от ДАНС и кабинета

„Лукойл" ще може да продаде бизнеса си в България и всички прилежащи обекти към него само след одобрение от Държавна агенция „Национална сигурност" и Министерския съвет.

Тези промени в Закона за насърчаване на инвестициите бяха приети от депутатите на първо четене по време на енергийна комисия в парламента. Текстовете са внесени от депутати от управляващото мнозинство.

В законопроекта е записано, че Държавна агенция „Национална сигурност" ще трябва да извърши предварително проучване и да даде писмено становище преди разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл България" ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай", както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или на трета държава собственост на или контролирани пряко или непряко от „Лукойл" ОАО Русия или свързани с него лица.

ДАНС ще трябва да анализира и да даде становище преди извършване на разпоредителни сделки и с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, собственост на същите дружества.

Министерският съвет също ще трябва да даде своето съгласие, като е записано, че разпоредителни сделки могат да се извършат с тяхно становище и на ДАНС.

Вносителите казват, че предложеният законопроект гарантира, че активите на руската „Лукойл" ОАО могат да бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъсната работа на активите.

Двойният контрол от МС и ДАНС ще „позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на „Лукойл" ОАО само със становище на Националната следствена служба, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", пише още в проекта на закон.

