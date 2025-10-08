Министър Дилов: Ефективното външноикономическо сътрудничество e решаващо за устойчивото икономическо развитие на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Следващата важна стъпка е членството на страната ни в ОИСР, според икономическия министър

Въпреки усложнената глобална икономическа обстановка и актуалните предизвикателства, България запазва своята икономическа стабилност и все повече се налага като място с благоприятен инвестиционен климат. Икономиката на България демонстрира устойчивост и през второто тримесечие страната ни отчита нарастване на брутния вътрешен продукт с 3.4% спрямо същия период на миналата година.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в изказването си по време на „Въвеждащ семинар за новопостъпили членове на чуждестранния дипломатически корпус в България", организиран от

Дипломатическия институт към МВнР в партньорство с Министерството на икономиката и индустрията.

Министър Дилов посочи, че ефективното външноикономическо сътрудничество e решаващо за устойчивото икономическо развитие на страната. „Сред основните ни цели са подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия и тяхната дигитализация", допълни той.

По неговите думи постигането на ръст на износа и привличането на инвестиции са важни за технологичната модернизация и обновяването на производството, за развитието на иновативни продукти и услуги, за подобряване на конкурентоспособността и постигането по този начин на целите за ускорен растеж и нови работни места.

Икономическият министър бе категоричен, че от ключово значение за нарастване на износа и обема на преките чуждестранни инвестиции е работата на търговско-икономическите представители зад граница към Министерството, която е насочена към търсенето на партньори и стратегически инвеститори.

„Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) са прекият проводник между бизнеса и компетентните икономически структури, популяризиращи България като атрактивна бизнес, инвестиционна и туристическа дестинация. Те осигуряват навременна и пълноценна подкрепа за българския бизнес и насърчават привличането на чуждестранни инвестиции", увери той.

Пред новопостъпилите служители на дипломатическия корпус у нас министър Дилов очерта основни икономически приоритети на страната и подчерта, че след присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната от 1 – ви януари 2026 година, продължава работата в посока присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).