Глоби до 50 000 лв. ще налага КЗП за надути цени при преминаване към еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна активен контрол по спазване на правилата при преминаването от лева към евро, съобщи в Средец главният инспектор на КЗП - Бургас Даниела Костова. По думите ѝ санкции се предвиждат при редица нарушения, свързани с ценообразуването и неправилното обозначаване на цените в двете валути.

Глобата е от 2000 до 50 000 лева и съответно се препраща сигнал до Комисията за защита на конкурнцията (КЗК) за нарушения на конкуренцията. А при липса на двойно обозначаване има глоби от 500 до 5000 лева за физически лица и от 1000 до 30 000 лева за търговци. При повторно нарушение ще се наложи по‑висока санкция. За неофициален курс глобата е до 10 000 лева, заяви Костова, цитирана от БТА.

Тя напомни, че ще се налагат санкции за търговците, които не обозначават цените едновременно в левове и евро. Цените трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, разположени непосредствено една до друга и изчислени по фиксирания курс от 1.95583 лева за едно евро.

Костова призова потребителите да следят внимателно етикетите и при съмнение за нарушение да сигнализират на горещата телефонна линия или през онлайн платформата на КЗП. Контролът ще обхване физически магазини, онлайн търговци, ресторанти и туристически обекти.

Даниела Костова говори в Средец в рамките на информационна кампания за потребителите.

Всички сме потребители и е важно да знаем новите правила. Периодът на двоен курс позволява плащания както в лева, така и в евро, като търговците трябва да връщат рестото задължително в евро, освен ако нямат достатъчно средства в касата, добави тя.

През първия месец след въвеждането на еврото ще може да се плаща и с двете валути. Ако потребителите установят нарушения, могат да подават сигнали към нас чрез онлайн платформата или горещия телефон на КЗП. Проверките се извършват редовно, посочи тя.

Освен това експертът уточни, че договорите, сключени преди въвеждането на еврото, остават валидни със същите условия, като сумите ще бъдат автоматично превалутирани. Обменът на левове срещу евро в банките и финансовите институции през първите шест месеца е без такси.

Всички банки ще приемат монети, като в търговските обекти плащанията с монети са ограничени до 50 броя. Обменът в рамките на шест месеца трябва да бъде безплатен, заяви още тя. Костова призова потребителите да следят внимателно етикетите и да използват наличните онлайн калкулатори, за да проверяват точността на цените и да не допускат заблуди при покупките си.