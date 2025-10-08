Откриват Международното изложение „Културен туризъм" във Велико Търново

Днес, 8 октомври, във Велико Търново се открива юбилейното 20-то издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм". След успеха и продуктивната работа по време на проведената в Пловдив Глобална конференция за винен туризъм, Министерството на туризма продължава активния международен диалог, като поставя акцент върху културния туризъм с престижното изложение във Велико Търново. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

В продължение на три дни старопрестолната столица ще събере общини, институции, туристически компании, културни институти, читалища, университети, граждански организации и творци от страната и чужбина. Форумът е най-авторитетната платформа у нас за представяне на културното наследство, нови туристически продукти и успешни партньорства между култура и туризъм. Това е и двадесета поредна година, в която Министерството на туризма е партньор на форума.

„Работим активно за популяризирането на България като целогодишна дестинация за културен туризъм – чрез национални и международни кампании, дигитални платформи, тематични маршрути и партньорства между туристически и културни организации. Насърчаваме устойчивия туризъм – такъв, който пази автентичността на нашето наследство и в същото време създава добавена стойност за местните общности", заяви министър Мирослав Боршош по повод откриването на юбилейното издание на изложението.

Българският културен феномен – читалищата – и тази година правят сериозна заявка да бъдат неделима част от усещането за България, представяйки жива традиция, общностен дух и богатството на нематериалното културно наследство в рамките на изложението.

По време на откриването кметът Даниел Панов изрази специална благодарност към министъра на туризма Мирослав Боршош за активната му подкрепа и започналото партньорство с българските общини. Той подчерта, че именно доброто взаимодействие между държавната и местната власт е в основата на устойчивото развитие на сектора. „Подкрепата на Министерството на туризма за общините е ключова за развитието на устойчив и балансиран туризъм във всички региони на страната. Само чрез съвместни усилия можем да покажем богатството на България и да създадем условия за още по-силен интерес към родните дестинации", посочи Даниел Панов.

През годините събитието се превърна в запазена марка на България, а тазгодишното юбилейно издание ще постави специален акцент върху богатството и разнообразието на нематериалното културно наследство. „Изложението „Културен туризъм" е символ на приемственост и визия за бъдещето. България притежава безценно културно наследство, което е в основата на нашата идентичност и конкурентоспособност като дестинация. Радвам се, че Велико Търново вече две десетилетия е домакин на форум, който доказва, че културата е сърцето на туристическото преживяване и двигател за развитието на регионите", допълни още министърът.

Програмата на юбилейното издание включва връчване на почетни награди на личности и организации с принос за развитието на форума, национална конференция „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите", както и награждаване на победителите в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Сред акцентите са още конференцията „Фестивалът – рецепта за съживяване" и представителната експозиция на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа", която ще покаже творби в специалностите „Художествена дърворезба", „Интериорен дизайн" и „Иконопис", съпроводени от демонстрации на живо.