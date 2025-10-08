ЕК представи 4-и годишен доклад за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия представи четвъртия годишен доклад за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). МВУ е основен елемент на NextGenerationEU и досега е отпуснал 367 милиарда евро на държавите членки в подкрепа на икономическата и социална устойчивост и екологичния и цифров преход. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Докладът отчита, че МВУ е увеличил публичните инвестиции — очаква се те да нараснат до 3,8% от БВП през 2025 г. спрямо 3,2% през 2019 г. — чрез подкрепа за декарбонизацията и цифровизацията на промишленото производство и услуги, или чрез внедряване на над 900 000 зарядни станции за чисти превозни средства и свързване на 16 милиона домакинства с високоскоростен интернет.

МВУ също така подкрепи структурни реформи за дългосрочен растеж и икономическа и социална устойчивост. Сред тях са ускоряване на планирането и издаването на разрешения, цифровизиране на обществените услуги, преодоляване на уязвимостта на пазара на труда и повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Комбинацията от реформи и инвестиции доведе до подобрения в обществените услуги и бизнес средата, както и в качеството на живот на гражданите в области като здравеопазване, образование и инфраструктура.

Комисията настоятелно призовава държавите членки да ускорят изпълнението на своите планове за възстановяване и устойчивост. Те трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до 31 август 2026 г., а Комисията да извърши окончателните плащания до 31 декември 2026 г.