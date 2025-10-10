arbū – новото име на органичната козметика

Красотата започва там, където природата среща науката. Това е философията на arbū – първата българска компания, позиционирана във високия клас грижа за кожата. „Новото голямо нещо в козметиката за Източна Европа“, както я нарича Die Presse.

Фирмата предлага най-високия клас пречистена козметика.

“Използваме редки съставки, органични екстракти и клинично доказани иновации, които създават нов стандарт за естествена грижа ”, споделя създателката на „Арбю Козметикс“ Виолета Малинова. Тя е бивш телевизионер, открил вдъхновение в зелената идея и българските природни ресурси, с което стига до международно признание.

Фокусът на arbū е върху превенция и здравословно поддържане на естествената красота за изграждане на по-стегната, сияйна и жизнена кожа.

Брандът е един от първите, които въвеждат екзозомите в органичната и натурална козметика. Това са миниатюрни везикули, които клетките “изпращат” една към друга, за да комуникират помежду си. Те съдържат протеини, липиди, РНК и други биоактивни молекули, служещи за пренасяне на активни съставки и сигнали между клетките. Тази система подпомага регенерацията чрез активиране на клетъчната комуникация, стимулиране производството на колаген и еластин и намаляване на възпаленията. По този начин екзозомите помагат на кожата сама да се обновява на по-дълбоко клетъчно ниво.

Модерно, пречистено и ефективно

В мъжката и дамската серия anti-aging кремове са вложени усъвършенствани формули, комбиниращи патентования arbū Rose Complex™ с мощни екзозоми от диня, грейпфрут и ябълка. Те стимулират синтеза на колаген и еластин, намаляват пигментациите, подпомагат регенерацията на тъканите и изравняват тена на кожата.

arbū залага на чистота и концентрация. Малко, но внимателно подбрани и силни активни съставки, правят продукта не просто натурален, а истински високоефективен.

Тъкмо това нарежда бранда с български корени до най-големите имена в индустрията и му носи признанието на Vogue и Financial Times.

В момента портфолиото на arbū покрива всички стъпки от дневната рутина за грижа за кожата за мъже и жени. Брандът активно работи по последната тенденция в козметиката longevity с професионална серия от 10 СПА терапии. Подготвя се и серия за тийнейджъри. Гордост за компанията е патентованият Rose Complex™ – иновативна формула от три вида розови масла, разработена в собствената сертифицирана лаборатория.

„Вярвам, че тук има огромен потенциал. Нашите продукти са визитката ни към света, в тях сме вложили страст, знания и професионализъм“, допълва Виолета Малинова.

С високо органично съдържание и сертификати от Ecocert, продуктите на arbū печелят доверието на клиентите и намират място в луксозни СПА центрове.

Впечатляват и опаковките им, изработени от 100% рециклируемо черно-виолетово стъкло. Те пазят съставките и подчертават усещането за премиум продукт.

Международните партньорства на бранда се разрастват бързо – от Amazon Europe (като част от селекцията Premium Beauty) до успешното сътрудничество с Beautysaur Organics в Хонконг. Предстои и ново разширяване в Азия, подсилено от присъединяването на бившия президент на световния гигант Clarins за азиатския континент Лоран Лотие към Консултативния съвет на arbū.

До 2028 г. в Близкия изток се планира отварянето на 130 СПА центъра с ексклузивни продукти на българската марка към луксозна хотелска верига.

Зад международния успех стои и стабилна подкрепа у нас. Българската банка за развитие е партньор на arbū от 2021 г., като й осигурява финансиране за закупуване на суровини, разширяване на производствения капацитет и излизане на нови пазари.

От тази година компанията насочва усилията си към развитие на електронната търговия и директните продажби чрез сайта arbucosmetics.com, където се наблюдава значителен дял на повторни поръчки.

Със своята смела визия и грижа за устойчивото развитие arbū доказва, че истинската красота започва отвътре, а бъдещето е в иновативните производства в хармония с природата.