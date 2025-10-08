"Лукойл" избира купувач, но ДАНС и кабинетът го одобряват, иначе няма сделка (Обзор)

Двойният контрол цели да се избегнат минали грешки, когато рафинерията е продадена на руската "Лукойл" ОАО само със становище на Националната следствена служба

“Лукойл” ще може да избере купувача, на когото да продаде бизнеса си в България и всички прилежащи обекти към него, но сделката може да се случи само след одобрение от Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) и Министерския съвет.

Тези промени в Закона за насърчаване на инвестициите бяха приети набързо на първо четене от енергийната комисия в парламента в сряда. Текстовете са внесени от депутати от управляващото мнозинство.

ДАНС ще трябва да анализира и да даде становище преди извършване на разпоредителни сделки и с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, собственост на дружествата “Лукойл - България” ЕООД, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, “Лукойл ейвиейшън България” ЕООД и “Състейнабъл енерджи съплай” ООД.

Министерският съвет също ще трябва да даде своето съгласие, а ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

В мотивите пише, че предложеният законопроект гарантира, че активите на руската “Лукойл” ОАО могат да бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъсната работа на активите.

Двойният контрол от МС и ДАНС “ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на “Лукойл” ОАО само със становище на Националната следствена служба, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди”, пише още в проекта на закон.

“Лукойл” вече има купувач. Разбираме го не през официално съобщение на рафинерията, а през вкарана извънредна поправка в законопроект, И то след работно време на деловодството на Народното събрание”, възмути се съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в парламента след приемането на промените.

“Не твърдим, че вече има купувач. Просто казваме: Представете си, че това се случи”, защити новите текстове Делян Добрев от ГЕРБ.

Йордан Цонев от ДПС-НН обясни, че купувачът трябва да бъде от държава, която е наш съюзник и е от НАТО, а не да обслужва интересите на Русия. “Сегашният скрининг не гарантира отказ, когато има прикрит купувач. Затова се налагат законови промени”, разясни той.

Преди седмица стана ясно, че “Газпром” си тръгва окончателно от България, след като продаде и бензиностанциите си, а КЗК даде зелена светлина на сделката.

Купувач е “Уни енерджи”, която у нас има бензиностанции с бранда Avia. Сред собствениците на компанията е Ивайло Константинов, който държеше автобусния превозвач “Юнион Ивкони”, но го продаде.

За разлика от “Газпром” “Лукойл” все още остава в България, тъй като преговорите с азербайджанската държавна компания “Сокар” за продажбата продължават. От руската компания започнаха да търсят купувач преди повече от 2 години. Офертата на “Сокар” се е оказала най-приемлива за “Лукойл”.

Освен това компанията от Азербайджан е приемлив кандидат и за ЕК.

Проблем за финализиране на сделката обаче може да се окажат обтегнатите отношения между Русия и Азербайджан в последните месеци. Заради това Москва може да не одобри продажбата на бизнеса на рафинерията на “Сокар”.