САЩ отлага с една седмица санкциите срещу сръбската петролна компания НИС

Американските санкции срещу петролна компания на Сърбия НИС (NIS – Naftna industrija Srbije), които би трябвало да влязат в сила днес след полунощ, ще бъдат отложени с една седмица, е съобщено на ръководството на НИС по-рано през деня, съобщава сръбският информационен портал "Нова економия", като се позовава на свои източници.

Според източниците на изданието на ръководството на НИС е било казано да предадат на служителите, че компанията не планира съкращения.

„Надявам се, че НИС няма да съкрати голям брой работници. Във всеки случай ще говорим с руснаците за всичко, сега нямаме какво да обсъждаме с американците. Европейците ще подкрепят американските санкции. Съвсем сигурен съм, че след кратко време JANAF ( хърватският оператор на Адриатическия петролопровод) ще спре да доставя петрол", каза вчера сръбският президент Александър Вучич.

Мениджърите на НИС са били информирани днес, че е възможно компанията да изплати заплати на работниците през следващите няколко дни, въпреки че последната заплата е изплатена едва преди две седмици, т.е. на 25 септември, отбелязва "Нова економия".

Компанията оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JАNAF) съобщи днес, че е получил лиценз в срок до 15 октомври, който й позволява да участва да снабдява с петрол НИС още една седмица. ЯНАФ е най-големият партньор на НИС.

От НИС съобщиха, че не са информирани дали има ново удължаване на лиценза им за дейност, което ще позволи поредното отлагане на американските санкции, предаде сръбската национална телевизия РТС.

Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде срок от 45 дни на "Газпром нефт", дъщерно дружество на "Газпром", да излезе от собствеността си в НИС.

НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с "Газпром нефт".

Санкциите на САЩ са насочени, наред с всичко останало, и срещу финансирането на войната в Украйна с пари от руски енергийни компании, отбелязва Радио Свободна Европа.

След обявяването на санкциите структурата на собствеността на НИС беше променяна неколкократно, но мажоритарният дял остана в руски ръце.

През септември "Газпром" излезе от собствеността на НИС, като един от акционерите стана компания, управлявана от "Газпром" – "Интелиджънс" (Intelligence) от Санкт Петербург. Акционерното дружество "Интелиджънс" стана собственик на 11,3 процента от НИС.

Най-големият дял в НИС все още се държи от "Газпром нефт" – 44,9 процента, а сръбската държава има 29,9 процента. Останалите акции се държат от дребни акционери.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.