Строят 35 зарядни станции за електромобили във важни гари. Струват 10 млн. евро

Марияна Бойкова

Генералният директор на НКЖИ Александър Вецков и директорите на ЕСО Ангелин Цачев и „ЕСО Чардж" Валери Ружин подписват меморандум за съвместно изграждане на зарядни станции. Церемонията се проведе в гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на енергетиката Жечо Станков. Снимки: Йордан Симеонов

Първата ще бъде построена до няколко месеца вероятно в София, а поетапно ще се изграждат на 249 гари

10 млн. евро ще инвестира Електроенергийния системен оператор в първите 35 зарядни станции на територията на жп гари в областните градове, а после поетапно ще бъдат изграждани в 249 гари в страната. Целта е да бъде изградена национална инфраструктура за електрическа мобилност. Ще бъде използвана електрическата мрежа на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), както и тази на ЕСО. 

Това става възможно след като днес меморандум за изграждане на зарядни станции подписаха   генералният директор на НКЖИ Александър Вецков и директорите на ЕСО Ангелин Цачев и „ЕСО Чардж" Валери Ружин. Церемонията се проведе в гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на енергетиката Жечо Станков.

Енергийният министър видя причината за малкото електромобили  в България в липсата на зарядни станции, подстанциите на електроразпределителните дружества са насочени към разпределението на електроенергията за домакинствата и бизнеса. 

С кооперирането на две държавни компании - ЕСО и НКЖИ, за създаване на мрежа от зарядни станции ще  стимулира увеличаването на електромобилите.

Вицепремиерът Караджов заяви, че подписаният меморандум не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с много скоро видими резултати. Избрахме железопътните гари – там, където се срещат автомобилният и железопътният транспорт. Проектът ще използва съществуващата електромрежа, като зарядните станции ще дават най-ниска цена на потребителите за зареждане на електромобили, заяви още той.

Предвижда се изграждането на електрозарядни станции и на автомагистрала „Струма". Вишцепремиерът каза още, че това няма да е единственият съвместен проект на двете министерства, в подготовка са документите за още два.

Според него обединяването на усилията в областта на транспорта и енергетиката дава много по-голям ефект, отколкото всяка от тях самостоятелно би постигнала. Подписването на меморандум е пример как едно партньорство между енергийния и транспортния сектор може да даде реални резултати, поставяме началото на стратегическо партньорство, а железопътната инфраструктура се превръща в бъдещ фундамент на електрическа стабилност, заяви Караджов.

По-късно шефът на Електроенергийният системен оператор заяви, че на тези зарядни станции една лека кола може да се зареди за 15 минути.

