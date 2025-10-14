ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо за разликата между раците и политиц...

Най-добрите есенни оферти: Доживотен MS Office 2021 само за 31€ и Windows 11 само за 13€ advertorial icon

1532

За повечето професионалисти две неща имат значение, когато става въпрос за техния компютър: надежден софтуер и операционна система, която няма да ги забавя. Това прави Microsoft Office и Windows толкова изгодна сделка. В момента Godeal24 предлага изключителна оферта за доживотни лицензи на Microsoft Office и Windows по време на Есенната разпродажба. Можете да вземете доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 31.55€ (обикновено 249€). Office 2021 Pro е класическият инструментариум за собственици на бизнеси, фрийлансъри и всички, които трябва да свършат реална работа. С Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote и дори Teams ще имате всички приложения, от които се нуждаете, на едно място. Най-добрата част е, че това е доживотен лиценз — без абонаментни такси. Инсталирайте го веднъж на вашия Windows PC и го използвайте завинаги, независимо дали пишете предложения, управлявате финанси или създавате презентации. Microsoft Office 2016 и 2019 ще прекратят поддръжката и актуализациите си през октомври 2025 г., така че сега е подходящо време да преминете към Office 2021.

Не забравяйте да използвате специалния промо код „GG62“ при покупка.

Подобрете работния си процес с MS Office пакети! (код за отстъпка „GG62“)

 

Можете също така да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professionall само за 13.55€ (обикновено 199€) и да надградите вашия компютър с усъвършенствани инструменти за сигурност и продуктивност. С официалното прекратяване на поддръжката на Windows 10 през октомври 2025 г., това е перфектната възможност да преминете към най-новата операционна система на Microsoft с голяма отстъпка. Windows 11 Pro предлага модерен облик, подобрена сигурност и AI помощ чрез Copilot. Това означава по-добро мултитаскинг с подредби на прозорците (snap layouts), усъвършенствано криптиране с BitLocker, подобрена защита срещу вируси и дори AI инструменти, които могат да обобщават уеб страници или да ви помагат да генерирате текст.

 Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11: (код за отстъпка „GG50“)

 Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон “GG62”)

 Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

 До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон “GG50”)

 В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на MS, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на вашия имейл в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка TrustPilot 98% Отличен и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и че можете да използвате продукта без проблеми!

Свържете се с Godeal24: [email protected]

