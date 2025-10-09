Над 2 т злато купи БНБ заради въвеждането на еврото, дава ги на ЕЦБ

Българската народна банка е придобила 66 хиляди тройунции злато (2053,2 кг - бел. ред.) във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, обяви централната ни банка на сайта си, цитирана от БТА. Това става след като на 8 юли Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г., допълват от там.

Сделките са извършени на международните пазари по пазарни цени като сделката е възлизала на под 1 на сто от международните й валутни резерви.

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ, като целта на операцията е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85 на сто към 15 на сто.

Счетоводно тази вноската към ЕЦБ се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

По-рано този месец Световният съвет по златото съобщи, че БНБ е придобила 2 тона злато през август, в най-голямата подобна операция от 1997 г., когато България въвежда валутния борд.