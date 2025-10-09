Бизнес климатът в германската автомобилна индустрия рязко се влошава през септември

Индексът на бизнес климата в германската автомобилна индустрия е отбелязал рязък спад през септември, след като през юли и август се наблюдаваха значителни повишения. Показателят е паднал до минус 21,5 пункта, спрямо минус 15,8 пункта през август, съобщи институтът за икономически изследвания "Ифо" (ifo) в Мюнхен в съобщение до редакционната поща на БТА.

Основната причина за понижението са значително по-песимистичните очаквания на компаниите за бъдещето. "Появяват се първи признаци на разочарование от новото германско правителство", коментира експертът от "Ифо" Анита Вьолфл. "Фирмите очакваха правителството да направи Германия по-конкурентоспособна чрез дълбоки структурни реформи, но засега тези надежди не се оправдават".

Оценката на текущата бизнес ситуация през септември също се е влошила, като съответният индикатор е паднал до минус 19,9 пункта от минус 16,9 пункта през август. Най-отчетлив обаче е спадът в очакванията за следващите месеци – от минус 14,8 пункта през осмия месец на годината до минус 23,1 пункта през септември.

На фона на тази отрицателна тенденция, очакванията за износ в автомобилния сектор са се повишили до 16,7 пункта – най-високото им ниво от април 2023 г. "Спадът в бизнес климата не може да бъде обяснен с външнотърговската несигурност, а отразява по-скоро трайната слабост на германската икономика като цяло", посочва Вьолфл.