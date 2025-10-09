НС реши: "Лукойл" ще се продава само след одобрението на ДАНС и Министерския съвет

"Лукойл" ще може да избере купувача, на когото да продаде бизнеса си в България и всички прилежащи обекти към него, но сделката може да се случи само след одобрение от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Министерския съвет.

Тези промени в Закона за насърчаване на инвестициите бяха приети на първо четене от депутатите в парламента. “За” гласуваха от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН. ”Против” натиснаха бутоните от ПП-ДБ, АПС, МЕЧ, “Величие”, “Възраждане” и един от БСП-ОЛ. Текстовете са внесени от депутати от управляващото мнозинство.

ДАНС ще трябва да анализира и да даде становище преди извършване на разпоредителни сделки и с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, собственост на дружествата "Лукойл - България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД.

Министерският съвет също ще трябва да даде своето съгласие, а ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

В мотивите пише, че предложеният законопроект гарантира, че активите на руската "Лукойл" ОАО могат да бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъсната работа на активите.

Двойният контрол от МС и ДАНС "ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на Националната следствена служба, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", пише още в проекта на закон.

"С този законопроект целият процес се измества през един човек - ДАНС и Деньо Денев, под наслов да се минава една двустепенна система на проверка", заподозря бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов. И добави, че между двете четения ще предложат да се заложат обективни критерии към всеки един инвеститор, който проява интерес към рафинерията.

"Хубав театър ни разиграхте, очаквах "Възраждане" да предложат предложения между двете четения, за да забавят влизането на закона в сила, а не от вас, но явно искате да обслужвате интересите на Русия", излезе да отговори на Богданов Станислав Анастасов от ДПС-НН. И добави: "Имате богата фантазия и корупционно мислене. Който и каквото да предложи, почвате да мислите как да се взимат пачки, да се правят рушвети, и неформален кеш"

"Когато Денков беше премиер имаше нулев интерес от него за такъв законопроект, за да не засегне дружеството "Лукойл". Той ни убеждаваше, че ако се спре доставката на суров руски петрол ще настъпи криза. И една година плащахме прескъпо за този газ, а не се знае къде са парите. Този законопроект сега ще бъде в полза, престанете да обслужвате руски интереси", обърна се Александър Иванов от ГЕРБ към ПП-ДБ.

От "Възраждане" пък заподозряха, че предложените текстове не са за защита на националния интерес, както твърдели вносителите, а "Пеевски и неговия подчинен Борисов да управляват процеса и да си изберат техен купувач".

"Толкова много небивалици говори г-н Станислав Анастасов, че колкото повече се изказа, толкова повече хората ще разберат, че говори пълни глупости. Нашето правителство, е това, което накара "Лукойл" да плати няколко стотин милиони данъци за българските граждани, а вие оставихте и оставяте и сега да не плаща данъци. Нас винаги ни е интересувал българският интерес, не руският или американският", коментира от трибуната бившият премиер Николай Денков.

От "Величие" също взеха думата. Красимира Катинчарова припомни, че законопроектът бил внесен след работно време, а във вчерашния работен ден се разгледал набързо в почивката на депутатите. Не бива да бъде подкрепян, отсече тя. "Дебатът не е по същество, разменят се реплики, злостни, лични коментари срещу хората против законопроекта. Представяте го като гарант за националната сигурност, но това е един политически жест, който създава правен хаос. Твърдите, че се въвежда двоен контрол от ДАНС и МС, но никъде не се добавя защита срещу нежелани инвеститори. Отваря се вратата за произвол и политически натиск върху дружествата", смята тя.

"Възраждане" пък поискаха да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР по време на дебата, но не се прие от народните представители.