В ТЕЦ "AES Гълъбово" имат проект да превърнат единия енергоблок в батерия за съхранение на ток

96 на сто от анкетираните в комплекса "Марица изток" искат да останат на работа в енергийния сектор

"В ТЕЦ "AES Гълъбово" търсим вариант единият енергоблок на централата да остане да работи и след 2025 г., когато изтича договорът ни с държавата за изкупуване на тока. Има проект, според който другият блок да остане за съхранение на еленергия, като се превърне в огромна батерия. При необходимост тя ще може да отдава електричество в продължение на 5 часа".

Това съобщи в Стара Загора изпълнителният директор на "AES България" Иван Цанков, като уточни, че реализацията на такъв проект струва между 350 и 400 милиона евро и дружеството ще кандидатства за парите през Европейския инвестиционен фонд.

Цанков участва в конференция, на която бяха представени резултатите от извършеното по идея на синдикатите картографиране на наличните умения и нагласите за бъдещо развитие сред миньори и енергетици от комплекса "Марица изток", чийто работни места биха били заплашени от предстоящия енергиен преход във въглищната индустрия. Анкетата е направена основно през миналата година сред 12 460 работници и служители от енергийния и минния сектор в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил от Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ. Анкетираните само от област Стара Загора са 9918 човека.

Основният извод е, че 96 процента от тях искат да останат на работа в енергийния сектор, а 81 на сто от тях - в досегашното си предприятие. Приблизително такъв е процентът на анкетираните, които категорично отказват да се преместят и да започнат работа в друг регион на страната. Трима от всеки пет работници биха приели да бъдат обучавани, ако имат условия за сигурна реализация. Като цяло хората са резервирани към евентуални радикални промени.

Ако трябва да се преквалифицират, днешните миньори и енергетици имат интерес към рекултивацията на земята, поддръжката на батерии и монтажа на соларни батерии.

Никой няма намерение да закрива въглищните централи и рудниците, но пазарът диктува бъдещите трансформации в сектора в контекста на Зелената сделка, изтъкнаха от КНСБ и КТ "Подкрепа". Добивът на въглища постепенно намалява. За търсене на нови решения по различни програми само за област Стара Загора са осигурени около 1 милиард лева, изтъкна лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Тъкмо в конкестна на тези нови решения бе новината за ТЕЦ "AES Гълъбово", която съобщи Иван Цанков.

Във връзка с неизбежните трансформации в сектора и енергийния преход, от КНСБ настояват пред правителството да бъде създаден междуведомствен орган, който да се ангажира с регулиране на процеса и стъпките при реализацията на енергийния преход. По думите на Пламен Димитров, подобна структура е необходима, за да координира всички процеси, тъй като сега има разнобой между отделните министерства, които работят по проблема. Нраед с това се очаква кабинетът да приеме пътна карта, свързана с реализация на дейностите, които засягат трансформацията в региона на Стара Загора.