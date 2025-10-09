Спадат продажбите на "Порше" в глобален план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският производител на луксозни спортни автомобили "Порше" (Porsche) обяви днес, че продажбите му в световен план са се понижили през първите девет месеца на 2025 г., предаде Ройтерс. Автомобилостроителят изтъква трудните пазарни условия и силната конкуренция като причина за спада с 26 на сто на китайския пазар. Между януари и септември компанията е доставила 212 509 превозни средства, според данните.

"Порше" е доставил около 70 836 автомобила в световен мащаб само през третото тримесечие, което е спад с приблизително 6 на сто спрямо нивото от миналата година.

Продажбите на "Порше" на най-големия пазар - Северна Америка - са нараснали с около 4,7 на сто през същия период, пише Ройтерс, цитирана от БТА.