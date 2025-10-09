Жечо Станков: Ще премахваме високи над 7 м дървета около електропроводите, за да имат хората ток

Законовите промени, които да позволят това, вече са внесени в парламента, каза министърът на енергетиката

Дървета по-високи от 7 метра около електропроводите ще бъдат премахвани, за да не застрашават електроснабдяването при тежки атмосферните условия. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков пред журналисти в Министерския съвет.

Той припомни, че сега сервитутите около електропроводите са 14 метра (7 метра от едната страна и 7 м от другата), но това не ги защитава. Когато има дървета по-високи от 7 метра, при тежък сняг, както се случи тези дни, много от тях падат и късат жиците. Това е една от основните причини за прекъсване на електроснабдяването, поясни той.

За да не се случва това при бъдещи снеговалежи или бури, министерствата на енергетиката и земеделието са внесли текстове в Народното събрание, които да позволят да бъдат отрязвани дървета над 7 метра, които са около просеките.

Станков благодари на земеделския министър Георги Тахов, че двата екипа - на енергийното и земеделското министерство, са се сработили бързо, за да напишат законовите текстове. Приемането им от парламента ще позволи всички опасни дървета, които са извън сервитута и са по-високи от 7 м да бъдат премахвани превантивно и при бъдещи снеговалежи да бъдат гарантирани енергийните доставки.

На територията от страната, която беше засегната от сняг – Етрополе, Монтана, Кюстендил и Трън, екипите на общините и на енергетиката са работили денонощно. Основният проблем е падналият сняг върху корони на дървета, които са още с листа, което е довело до голям брой повалени дървета. Повечето вече са отстранени и по този начин и в малките населени места, в които има от 3 до 10 потребители, е възстановено електрозахранването. Там, където това не е станало, са доставени електрически генератори.

Електроенергийният системен оператор е изряден, инфраструктурата беше поддържана без никаква аварийност, основният проблем е забавянето на възстановяване на електроснабдяването в малки населени места, заради невъзможността да се достигне до тях по пътищата. Използвахме фадроми по пътища и просеки, за да може големи камиони с кранове да минат по линията на просеките, заяви министърът.

Станков и благодари на регионалния министър Иван Иванов и на пътната агенция, които са помогнали в разчистването на пътища падналите дървета.



