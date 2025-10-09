Кошлуков към СЕМ: Да не губим ценно време, гласувайте отхвърляне на отчета ни

Каквито и да са постиженията на БНТ, всички знаем, че ще отхвърлите бюджета. Да не губим ценно време. Направо да гласувате отхвърляне. С тези думи генералният директор на БНТ Емил Кошлуков се обърна към членовете на СЕМ на редовното им заседание днес, на което той представя отчета на обществената телевизия за първите 6 месеца на годината.

Още в началото заседанието започна с напрежение, след като председателката на СЕМ Симона Велева помоли екипът на БНТ да снима и да изключи камерите, след като предварително не са предупредени, че обсъждането ще се излъчва и на живо по телевизията.

Не позволявате на камерите на БНТ да излъчват това заседание, попита Кошлуков членовете на СЕМ.

Нашият сайт излъчва и това не е тема на нашето обсъждане, отговори му Симона Велева.

Колеги, изгониха ви, така че трябва да напуснете, каза Кошлуков към екипа на БНТ.

От регулатора обясниха, че са очаквали по-рано генералният директор да представи отчета си. "Сигурно сте били зает да подавате жалби, срокът беше края на юни, два месеца след срока сте го подал", каза Симона Велева.

"През този период БНТ е медията с най-високо обществено доверие в България според института Ройтерс, това постижение е чудесно на фона на силното разделение в общественото и силните атаки към БНТ, огромната заслуга е на журналистите на БНТ, искам да им благодаря. Една телевизия не е само новини. Тази година БНТ произвежда 4 сериала във време, в което всички телевизии общо заедно не произвеждат нито един. На мен лично ми харесва инициативата за детските новини, които имат страхотен отклик. Каквито и да са постиженията на БНТ, всички знаем, че ще отхвърлите бюджета. Да не губим ценно време. Направо да гласувате отхвърляне", каза Емил Кошлуков.

"Не знам защо мислите така. Както виждате, СЕМ има не само добронамереността към БНТ, но и към вас като генерален директор. Това са внушения, ще ви помоля да спазвате добрия тон", отговори му Симона Велева.

Заседанието продължава все още.