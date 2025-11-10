5 елегантни фрази ви измъкват от неудобен делови разговор

Трик е да говорите баналности, когато не искате директно да кажете "не" или открито да вземете страна

Kолежката Димова надълго и нашироко ви занимава с предложение, за което не смятате да я подкрепите. Не иде директно да я отрежете, защото ще се обиди и ще развалите добрите си отношения. Но и не иде да приемете, понеже ще навредите на собствените си интереси. Чудите се как да се измъкнете, защото лицемерието хич не ви се отдава, пък и хич не ви е по сърце.

Истинско изкуство е човек да се измъква, без да трябва да изрича директно "не". Но често се налага и тогава трябва да използва хлъзгави фрази, с които да подсказва нежеланието си. Достатъчно любезни, но нищо незначещи.

Ако сте от откровените и праволинейни хора, не е лошо да се снабдите с такива елегантни фрази и дори да се тренирате да ги употребявате при нужда, придружени със съответната невербална комуникация.

Много удобен е изразът "Мислите ли", произнесен с равен тон.

Тайната е точно в начина, по който произнасяте думите. Ако покажете прекалено оживление, човекът ще продължи да говори. Щом само маркирате фразата, би трябвало да се сети, че възпитано изказвате съмнение към предложението или мнението му.

Всъщност много зависи от събеседника ви. Ако е интелигентен и не е нахален, "Колко интересно" е друга хлъзгава фраза, която при дистанциран тон и безразлична физиономия ще му даде да разбере, че въобще не се интересувате от темата. Ако наистина искахте да научите повече, щяхте да задавате въпроси, а не само да си служите с възклицание.

Особено неприятни са моментите, в които някой опитва да ви вербува за съюзник преди предстоящ конфликт. Например Димова, която ви разказва колко полезни идеи има за новия проект, не споменава директно, че се цели да му стане мениджър и очаква да я подкрепите пред шефа, но вие се досещате. Друг колега има същите претенции, а не искате да се ангажирате с никого.

Израз от сорта на "Винаги ще бъда на ваша страна" ви позволява да се измъкнете и не ви обвързва с обещание. Номерът е в множественото число, на което събеседникът ви няма веднага да обърне внимание. "На ваша страна" може да означава, че подкрепяте доброто като цяло и просперитета на компанията в частност. "На твоя страна" вече ви обвързва с конкретния колега и ако не се готвите наистина да гласувате за него в буквалния или преносен смисъл, ще го излъжете.

Тази витиевата фраза няма да ви помогне при директен въпрос "Ти ще ме подкрепиш ли". В този случай ще трябва да отговорите направо с "да" или "не". Но може да опитате и да тупате топката с нещо от сорта "Ще видим, когато му дойде времето", както често повтаряше някогашният премиер Симеон Сакскобургготски. Между другото, той обича и фразата "Колко интересно" и я вмъква точно когато хич не се интересува от това, което му говорят.

"Винаги ще бъда на ваша страна" е опасно изречение при вече разразило се съперничество или при спор, станал всеобщо известен в компанията, особено щом са намесени много хора. Тогава "на ваша страна" ще се разбира буквално, че подкрепяте някоя от групите.

Трябва да внимавате и когато я изричате пред началник - той може да реши, че му говорите на вие с главна буква.

Хитър трик е да се измъквате с баналности. В случая с колежката, който излага плановете си да ръководи проект и се надява на вашата подкрепа, но не го заявява директно, може да отговорите примерно "Успехът идва при смелите", "Поискай и ще ти се даде". Даже "Пусни един фиш, бе, идиот", като разкажете вица за онзи, който всеки ден се молел на господ да му помогне да спечели от тотото.

Още по-удобно е, ако цитирате подходящи извадки от вътрешни кодекси и документи за кариерно развитие в компанията. Например, че от всеки служител се очаква да поема повече и по-високи отговорности. Нали си спомняте култовия български филм "Двойникът", в който преструващият се на доцент Тодор Колев, когато не знаеше какво да каже, четеше лозунги от стената.

Друг вариант е да проявите любознателност. По принцип фразата "Разкажи ми повече" се препоръчва от експертите по комуникация като положителна, уважителна и отваряща пространство за разговор. (Вълшебната фраза, с която печелите доверие и професионален успех) Но може да се употребява и подвеждащо. Всички хора обичат другите да се интересуват от тях, затова започнете да разпитвате колегата за идеите му по проекта. Ще се увлече да ви разказва, ще сметне, че ви е спечелил на своя страна, и вероятно ще забрави да ви поиска директен отговор на въпроса "Ще ме подкрепиш ли".

С мярка

Все пак гледайте да не попадате много често в ситуации, в които използвате хлъзгави фрази. Искреността е ценна в деловия живот, включително и за да се чувствате по-начисто със собствената си съвест.

Хората наистина не харесват лицемерите и уважават повече тези, от които получават ясен отговор, пък бил той и отрицателен.

