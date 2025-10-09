С близо 3000 намаляват обезщетенията за т.нар. „френска безработица" за годината

С близо 3000 са намалели хората, които получават обезщетения за т.нар. „френска безработица" в последната година. В края на август 2024 г. те са били 12 081, а през тази вече са 9246. Това става ясно от отговор на управителя на НОИ Весела Караиванова на парламентарен въпрос на председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание Деница Сачева.

Причината за намаляването е промяна в Кодекса за социално осигуряване (КСО), инициирана именно от депутата от ГЕРБ-СДС. С нея беше сложен край на практиката български граждани да работят краткосрочно в чужбина и след връщането си в България да получават най-високите обезщетения за безработица. Преди измененията средният месечен размер на средствата беше 1508 лв. В момента той е приравнен на помощта, която получават и осигурявалите се в България, и е средно 750 лв. на месец.

Според данните на НОИ най-голямо намаление на обезщетенията за т.нар. „френска безработица" има в област Благоевград – с близо 1/3. Следват Търговище и Сливен – съответно с 25,6% и 22,3%. Преди измененията в КСО всяка година държавата плащаше по около 136 млн. лв. за този вид подкрепа. Това обаче беше окачествено от народните представители като злоупотреба с права и източване на социалната система.