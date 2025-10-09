ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21464000 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учени постигнаха пробив в твърдотелните литиеви батерии

КМГ

856
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Твърдотелните литиеви батерии (All-solid-state lithium batteries; ASSB) се считат за ключова технология на бъдещето, но поддържането на стабилен контакт между твърдия електролит и литиевия електрод е сериозно предизвикателство.

Екип от Китайската академия на науките (Нинбо) и Университета по наука и технологии „Хуаджун" разработи самоадаптивен междинен слой, който автоматично поддържа контакт без нужда от външно налягане. Изследователите добавят йодидни йони в сулфиден твърд електролит; при работа на батерията те мигрират и образуват богат на йод интерфейс, който запълва микропукнатини и действа като самовъзстановяващ се слой.

Прототипите показват стабилна работа след стотици цикли и потенциал за енергийна плътност над 500 Wh/kg. Това би било двойно повече от сегашните стандарти. Новата технология открива пътя към по-безопасни и мощни батерии за електромобили, роботи и авиация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)