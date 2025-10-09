ДБ с пакет от мерки за овладяване на бюджетния дефицит без да пипат данъците

Пакет от десни мерки за овладяване на бюджетния дефицит предлагат от "Демократична България". Колко е той не е ясно, но се говори за около 5-6%. ДБ ще настояват предложенията за бъдат приети преди началото на бюджетната процедура.

"Правителството харчи като луд с картечница. Давам пример - близо 500 млн. лева е новият дълг, новите заеми, които тези хора взимат всяка седмица. В историята на България никога не се е случвало и ни води към криза и проблеми. Намираме се в критичен момент. С този пакет от десни мерки това може да бъде овладяно и преодоляно - рисковете пред гръцки и румънски сценарий - вдигане на данъци, висока инфлация, повишаване на цените влошаване на стандарта на живот. Можем да избегнем повишаването на данъците, ако сега вземем мерки за намаляване на разходите", каза Мартин Димитров. Той упрекна управляващите, че не са предприели нито една стъпка в тази посока.

Предложенията им са в три групи. Първата е по ограничаване на неефективните разходи. Едното предложение е да не се наливат всички 7 млрд. лева заеми в държавни компании, което беше предвидено в бюджета за 2025 г. През лятото кабинетът вече отпусна 5,5 млрд. лева на Българския енергиен холдинг и Българската банка за развитие. Други идеи са държавните служители да започнат да си плащат сами осигуровките, да се освободят поетапно пенсионери от МВР, ограничаване на бонусите в регулаторите и Висшия съдебен съвет, премахване на почивните бази на администрацията и на МВР, ограничаване на неефективноста на фонда за пътна безопасност, таргетирани помощи и плащания по доходни критерии.

Втората е орязване на "корупционните разходи" или корупционното изтичане на средства. Тук ще предложат в новия бюджет да се впише, че общинските проекти трябва да бъдат приоритизирани на база това кой първи е подал заявление и да се дигитализира процеса, да се въведат уведомления за хоспитализация, за да не се точи здравната каса, фиксиран таван на кредитите от ББР, изискване на прозрачност на капитализацията на публичните предприятия, както и пакет от мерки за закона за обществените поръчки, за да се спрат корупционните практики.

Третата е за подобряване на бизнес средата, така че икономиката да генерира стойност. Тук предлагат закон за насърчаване на използването и развитието на изкуствен интелект, данъчно облекчение за реинвестиране на печалба.

Някои от тези предложения не са нови, други тепърва ще бъдат внесени в деловодството на парламента. Засега управляващите не казват точно какво ще правят с дефицита, нито колко е. Отскоро БСП често говорят за въвеждане на прогресивен данък, а във вторник шефът на групата им Драгомир Стойнев обясни, че през 2026 г. може да се помисли за данъчни промени от 2027 г. ИТН пък са твърдо против вдигане на всякакви данъци.