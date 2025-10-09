СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков за БНТ, призоваваха го да се оттегли от поста си

С 4 гласа „против" и 1 глас „за" Съветът за електронни медии отхвърли отчета на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за периода януари – юни 2025 г. Още в началото заседанието на СЕМ започна с напрежение, а Кошлуков призова да не се губи ценно време, а да гласуват направо за отхвърляне на отчета.

Председателката на Съвета Симона Велева помоли екипа на БНТ да не снима и да изключи камерите, след като предварително не са предупредени, че обсъждането ще се излъчва и на живо по телевизията.

Не позволявате на камерите на БНТ да излъчват това заседание, попита Кошлуков членовете на СЕМ.

Нашият сайт излъчва и това не е тема на нашето обсъждане, отговори му Симона Велева.

Колеги, изгониха ви, така че трябва да напуснете, каза Кошлуков към екипа на БНТ.

От регулатора обясниха, че са очаквали по-рано генералният директор да представи отчета си. "Сигурно сте били зает да подавате жалби, срокът беше края на юни, два месеца след срока сте го подал", каза Симона Велева.

"През този период БНТ е медията с най-високо обществено доверие в България според института "Ройтерс", това постижение е чудесно на фона на силното разделение в обществото и силните атаки към БНТ, огромната заслуга е на журналистите на БНТ, искам да им благодаря. Една телевизия не е само новини. Тази година БНТ произвежда 4 сериала във време, в което всички телевизии общо заедно не произвеждат нито един. На мен лично ми харесва инициативата за детските новини, които имат страхотен отклик. Каквито и да са постиженията на БНТ, всички знаем, че ще отхвърлите бюджета. Да не губим ценно време. Направо да гласувате отхвърляне", каза Емил Кошлуков.

"Не знам защо мислите така. Както виждате, СЕМ има не само добронамереността към БНТ, но и към вас като генерален директор. Това са внушения, ще ви помоля да спазвате добрия тон", отговори му Симона Велева.

Но това така и не се получи. На заседанието на Съвета имаше и агресивен тон, и съмнения за политически внушения и манипулации, за диктуване на дневния ред на новините, за нарушаване на плурализма.

Кошлуков беше попитан дали липсва плурализма в гледните точки, защо липсват сериозните журналистически разследвания и новините за културни събития, както и защо цялото интервю със столичния кмет Васил Терзиев при Георги Любенов не е било качено на сайта на БНТ. „В сайта bntnews.bg вадим акценти от гостуванията, не можеш да пуснеш новина на сайта от 27 минути – така прави всяка телевизия", обясни генералният директор на БНТ.

Той трябваше да отговори и защо изказване на президента Румен Радев от 17 септември не е показано в централната емисия новини, макар да е било излъчено в обедната, а след това и в емисията следобед. „Много рядко излъчваме пряко политици. Това сме го правили за президента - има го в две емисии, само без централната. Ако искате да го излъчваме във всички емисии, просто ми пратете писмо", отговори Кошлуков.

След всички въпроси накрая членовете на СЕМ поставиха и най-важния за тях – изтеклия мандат на генералния директор на БНТ.

„Подайте си оставката, за да позволите на обществената телевизия да продължи да функционира спокойно и с легитимен генерален директор", призова Пролет Велкова.

„Вие сте част от българската история, една светла част от българската история като човек, който е изковал демокрацията. Ние трябва да продължим напред. Факт е, че ние не избрахме нито един от всички кандидати. Взехме ново решение за откриване на нова процедура. В момента БНТ ви е поверена и има не малко спекулации какво се и не се излъчва там. Вие се справяте добре като ръководител, но проблемът е, че го правите в изтекъл мандат. Нещо трябва да се направи. Доскоро ключът беше в нас, сега ключът е във вас. В моето съзнание вие сте една достойна фигура, вие ще изберете как да ви запомнят като генерален директор на БНТ. Ние не можем да ви кажем кое е морално и кое не. Главният въпрос е до кога ще продъпжаваме така", завърши заседанието Симона Велева.