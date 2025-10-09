ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вносът на продукти от зелената енергетика в ЕС е достигнал 14,6 млрд. евро за 2024 г.

Инвестицията в соларни панели може да носи доход, а освен това спестява и разходите за електричество.

В Европейския съюз за внесени слънчеви панели на стойност 11,1 млрд. евро, течни биогорива на стойност 2,9 млрд. евро и вятърни турбини на стойност 0,5 млрд. евро през 2024 г. от страни извън ЕС, като общият обем на вноса на продукти за зелена енергия възлиза на почти 14,6 млрд. евро. Това съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си, предаде БТА.

Стойността на внесените слънчеви панели е намаляла с 43 процента в сравнение с 2023 г. поради спада в цените, макар общото тегло на този внос е нараснало със скромните 2 процента. Вносът на течни биогорива също е отбелязал спад в стойността с 25 процента. От друга страна вносът на вятърни турбини не само отбеляза 102 процента увеличение на стойността, но и 113 процента увеличение на теглото на вноса. За сравнение, през 2024 г. ЕС е внесъл 32 373 вятърни турбини или с 9072 повече, отколкото през 2023 година.

Що се отнася до износа, през 2024 г. ЕС е изнесъл слънчеви панели на стойност 0,7 млрд. евро, течни биогорива на стойност 1,8 млрд. евро и вятърни турбини на стойност 2,8 млрд. евро. За разлика от слънчевите панели и течните биогорива, износът на вятърни турбини значително надвишава стойността на вноса.

Между 2023 и 2024 г. износът на вятърни турбини отбеляза увеличение на стойността (41 процента) и на изнесеното тегло (28 процента). По отношение на количеството през 2024 г. ЕС е изнесъл 17 180 вятърни турбини, което е със 7434 повече от 2023 година.

