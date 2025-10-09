ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)

Ралица Попова и Ивелин Панчов - двама млади предприемачи от второ поколение в специалния проект на ОББ - академия NextGEN

След повече от 30 години частен бизнес в България в много от фамилните компании вече тече процес, в който собствеността и управлението се поверяват на следващото поколение. В същото време младите предприемачи са изправени пред серия предизвикателства - да се утвърдят в работата като съумеят да вплетат визионерските си идеи в традицията на изграденото вече от техните родители и не само да надградят, но и да оставят своя индивидуален отпечатък във възхода на фамилната компания.

Двама такива представители на второто поколение мениджъри участват в подкаста на Георги Милков "Без напрежение" - Ралица Попова от Global Brands Distribution и Ивелин Панчов от “Медина Мед” ООД.

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)