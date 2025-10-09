"Ферари" представи технологията за задвижване на първия си електроавтомобил "Елетрика"

"Ферари" (Ferrari) представи технологията, която ще задвижва дългоочаквания първи електрически автомобил "Елетрика" (Elettrica), тъй като италианският производител на луксозни спортни автомобили иска да добави и захранването с батерии към своите хибридни и бензинови модели, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На строго охранявано събитие в централата на компанията в Маранело червенoто покривало на "Ферари" беше сваленo на сцената, за да бъде показано готовото за производство шаси на "Елетрика": основа за автомобила с пакет батерии и електрически двигател, макар и без колела или външен корпус.

Завършеният автомобил на "Ферари", чиято световна премиера се очаква идната година, ще има максимална скорост от 310 километра - малко по-бавно от повечето модели с конвенционални двигатели и пробег от поне 530 км.

Автомобилът с четири врати и четири и повече места ще има специално проектирана звукова система за усилване на реалните вибрации от силовия агрегат, за да създаде отчетлив електрически звук на "Ферари", а не просто да имитира шум от двигателя.

Разкриването на вътрешните механизми на първия електрически автомобил на "Ферари" бележи важен етап за автомобилната индустрия, която се бори с прехода от двигатели с вътрешно горене към електрическа батерия.

"Днес е исторически ден за нас", каза главният изпълнителен директор Бенедето Виня, който заяви, че електрическият автомобил ще допълни, а няма да заменя съществуващите модели на компанията. "Електромобилите са допълнение, а не преход", подчерта той.

Подобно на други марки за високоскоростни луксозни автомобили, "Ферари" показа предпазливо отношение към електрификацията. През юни Ройтерс съобщи, че италианската компания е отложила пускането на втори модел електрически автомобил до 2028 г. поради липса на търсене. Конкурентът "Ламборгини" (Lamborghini), част от "Фолскваген груп" (Volkswagen Group), отложи пускането на първия си електромобил до 2029 г., обявявайки, че пазарът не е готов.