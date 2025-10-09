Земеделците се готвят за национални протести

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви на 9 октомври старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители.

Асоциацията сваля доверие от кабинета на Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ и настоява за оставките на Георги Тахов, министър на земеделието и храните, Иван Капитанов, зам.-министър и Петя Славчева, зам.-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора.

НАЗ мотивира исканията си със системни провали – от неправомерни откази за изплащане на средства по екосхемите за Кампания 2023 на редица земеделски стопани без уведомителни писма, през неадекватни действия срещу неприятелите по царевица и слънчоглед, до отсъствие на навременна политика за последиците от сушата и за модернизация на напояването и водоползването. Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации. За да бъде спасен сектор зърнопроизводство НАЗ настоява за незабавни действия за законодателни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии; решаване на проблемите с управлението на земи от ДПФ; в закона за арендата – за прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики; създаване на закон за браншовите организации и закон за Аграрната камара като реален инструмент за представителство и защита на сектора и на закон за кооперациите и кооперативите.

„В Националната асоциация на зърнопроизводителите обмисляме да излезем с декларация, с която да напомним, че през 2022 г. спряхме протестите, защото подписахме споразумение с конкретни точки. Нищо от тях не е изпълнено – особено нужната промяна в действащи закон за поземлените отношения и др., за изработване на закон на браншовите организации и т.н. Оттогава досега земеделци продължават да фалират, оцеляването на сектора продължава да е горещ проблем. Банките отказват да отпускат кредити. Това поражда и друг проблем – вече има землища, които се обработват от един земеделец, той определя условията за ренти.Пак питаме държавата – монопол ли иска за създава или да поощрява конкуренцията. За да я има обаче, трябва да са живи всички земеделски фирми, а не да умират една по една", алармира за пореден път Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.