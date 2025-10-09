ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

Асоциацията на индустриалния капитал и МВР с общи мерки за сигурността при преминаването към еврото

България преминава към евро от 1 януари. Снимка: Pixabay

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Министерството на вътрешните работи (МВР) представиха конкретни мерки за обезпечаване на сигурността в процеса на приемането към еврото. Дискусията събра представители на Главни дирекции „Национална Полиция", „Борба с организираната престъпност", ДАНС, Националната агенция за приходите, Министерството на труда и социалната политика, Агенция „Митници", Български пощи, бизнеса и експертната общност, за да бъдат обсъдени рисковете и предизвикателствата при въвеждането на единната европейска валута, както и необходимите действия за тяхното преодоляване. Откриването беше направено от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов и председателя на УС на АИКБ Румен Радев.

Заключителната дискусия очерта общото убеждение, че успешното въвеждане на еврото изисква висока степен на подготовка, координация между институциите и активно участие на социалните партньори. Подчерта се необходимостта от прозрачна информационна кампания, ефективен междуинституционален контрол и плавен преход, който да гарантира сигурността и доверието в процеса на въвеждане на еврото.

