Първото електрическо ферари ще е кросоувър с огромна батерия

Ferrari разкри подробности за първия си електрически автомобил. Това ще е кросоувър с името Elettrica с много вътрешно пространство, а именно междуосие от 296 см. Elettrica ще се задвижва от четири електромотора, по два на ос, и ще има управление на четирите колела. Високият въртящ момент и общо 1000 к.с. ще се разпределят индивидуално към всяко колело - според нуждите.

Компанията от Маранело е патентовала около 60 уникални решения за този автомобил. Сред тях се откроява дизайнът на ротора, вдъхновен от решения в електрическите спортни коли. Той има повърхност за монтаж на магнити, която използва специални въглеродни пръстени, за да държи магнитите на място и да предотвратява "изхвърлянето" им от ротора под въздействието на изключителна центробежна сила, когато последният достигне скорости на въртене до 25 000 об/мин. Тази уникална архитектура също така минимизира разстоянието между ротора и статора, намалявайки го до само 0,5 мм, което е от полза за ефективността и мощността, генерирана от по-благоприятно магнитно поле.

Elettrica ще използва и огромна батерия с капацитет 122 kWh, която ще осигури пробег от 530 км.