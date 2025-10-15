ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21466969 www.24chasa.bg

Китай постигна 20 000 цикъла на презареждане при твърдотелните батерии!

Георги Луканов

[email protected]

1412
Батерия Снимка: Pixabay

Китайската академия на науките разкри голям пробив в изследванията на твърдотелни батерии. Нейните изследователи са разработили гъвкава клетка с висока енергийна плътност, използвайки нов полимер. Тази иновация засега остава в експериментален етап, но несъмнено ще се превърне в забележителна повратна точка.

Резултатът е, че енергийната плътност на системата достига впечатляващите 86%. Освен това батерията показва безпрецедентна "механична гъвкавост". Според съобщенията е издържала повече от 20 000 цикъла без значително влошаване на производителността си. Рекорд.

Тези характеристики откриват безпрецедентни възможности. Това важи за електрическите превозни средства, които ще могат да пътуват по-дълго и надалеч, да се презареждат по-бързо и да имат по-малки батерии. Но това важи и за всички преносими устройства и бордова електроника.

Батерия Снимка: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници