Китай постигна 20 000 цикъла на презареждане при твърдотелните батерии!

Китайската академия на науките разкри голям пробив в изследванията на твърдотелни батерии. Нейните изследователи са разработили гъвкава клетка с висока енергийна плътност, използвайки нов полимер. Тази иновация засега остава в експериментален етап, но несъмнено ще се превърне в забележителна повратна точка.

Резултатът е, че енергийната плътност на системата достига впечатляващите 86%. Освен това батерията показва безпрецедентна "механична гъвкавост". Според съобщенията е издържала повече от 20 000 цикъла без значително влошаване на производителността си. Рекорд.

Тези характеристики откриват безпрецедентни възможности. Това важи за електрическите превозни средства, които ще могат да пътуват по-дълго и надалеч, да се презареждат по-бързо и да имат по-малки батерии. Но това важи и за всички преносими устройства и бордова електроника.