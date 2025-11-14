6-те оправдания, които провалят кариерата

Намирането на алиби защо отлагате отнема толкова енергия, колкото е нужна, за да започнете да действате

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Cигурно сте чували 1000 пъти, че основната причина човек да не постига успех си е той самият. Казват го психолозите, повтарят го специалистите по личностен и кариерен растеж. И наистина са прави, че негативното мислене пречи. Няма как да свършите нещо, та било то и най-обикновена супа да сготвите, ако предварително вземете да се тюхкате, че може да изкипи, да загори или да й се пресече застройката. Никоя оправна домакиня не си позволява да затъва в такива мисли. Просто мие, реже, слага в тенджерата и внимава. Освен ако не си търси оправдания, за да отложи готвенето за утре.

Примерът е елементарен, но щом се поровите в паметта си, ще се сетите за не един и два случая, когато сте се страхували да започнете нещо ново, чудили сте се откъде да го подхванете, туткали сте се и сте си намирали оправдания, а после сте съжалявали, че не ни се е получило.

За да бъдете успешни, трябва да разпознаете самозаблудите и да се отървете от тях, съветват бизнес стратезите. Те класират шест оправдания, заради които най-често се стига до провал. Това са мисли, които минават през главата на всеки човек, но важното е да ги усетим, да ги овладеем и неутрализираме, предупреждават специалистите.

1. "Не знам откъде да започна"

Когато си казвате така, естествено, че още повече ще се объркате. За да успеете, трябва да бъдете оптимисти - да вярвате, че ще се справите. Спрете да се страхувате, помислете и започнете.

Важно е да започнете, иначе няма как да завършите. Дори да не постигнете успех, опитът ще ви е полезен следващия път, ако анализирате грешките си.

2. "Да, ще започна, но от утре"

Класическо оправдание на човек, който отлага. И все не прави това, което е нужно, за да успее. Няма значение дали защото се страхува, просто го мързи или е нерешителен.

Най-често отнема точно толкова мисловна енергия да започнете, колкото и да се оправдавате. Трябва да бъдете честни пред себе си и да си дадете сметка защо отлагате. Ако анализът показва, че тази работа не ви е по сърце или шансът да успеете в нея наистина е малък, откажете се и мислете за нещо друго. Но не си губете времето в отлагане.

3. "Сега не съм готов/а"

Да вярваш, че позитивната промяна е възможна, е това, което прави промяната възможна, твърдят психолозите. Не позволявайте начинът, по който говорите на себе си, да ви вкара в капан.

Помнете - помислите ли си, че няма да успеете, че сте неудачник, че ви липсват способности, става вярно. Негативната нагласа има отвратителното свойство бързо да се превръща в навик. Накрая се оказва, че никога не сте готови да промените нещо в кариерата или в живота си.

4. "Много е късно, изпуснах шанса"

Няма значение дали става дума за нещо конкретно, за работата или за живота ви по принцип. В момента, в който си кажете примерно, че сте твърде стари, се обричате на провал. Историята познава хиляди страхотни примери за късен грандиозен успех. Световноизвестната кулинарна авторка Джулия Чайлд публикува първа книга, когато е на 48 години. Основателят на „Макдоналдс" Рей Крок пробива в бизнеса на 52. Полковник Сандърс основава KFC на 62. (Тези примери са, за да ви вдъхнат оптимизъм, ако сте на средна възраст. А не да ви кажат, че имате години за туткане, ако сте млади.)

5. "Не мога да намеря време и за това"

„Тази мисъл е може би най-честата самозаблуда, която си позволяваме да ни държи в плен. Обикновено имаме повече време, отколкото си мислим", подчертават специалистите.

За да се убедите, че е така, те съветват няколко дни поред вечер да правите отчет за какво колко време сте похарчили. Като го разгледате, вероятно ще се окаже, че сте пропилели някой и друг час в безсмислени занимания. Е, точно това е времето за онова, за което уж "просто не мога да намеря време".

6. "Приятелите ми нямат отношение"

Забележете, в повечето истории на успеха се разказват за някой, който се е обградил с правилните хора. Малцина са тези, който пробиват сами.

Американският предприемач Джим Рон е казал нещо, което често се цитира: "Човек е средно аритметичното от петимата души, с които прекарва най-много време".

Помислете кои са тези ваши петима. Ако сте с хора, с които съучастнически си споделяте оправданията защо не правите нищо за успех в кариерата си, сигурно си намирате алиби за собствената си нерешителност и даже се чувствате добре. Но ако сте с хора, които имат способности, амбиции, цели и ги преследват, те неусетно ви влияят и ставате като тях.

Простите принципи на успеха

● Ти си единственият човек, отговорен за успеха си. Най-добрата част от живота ти ще настъпи в деня, в който решиш, че не бива да разчиташ на другите или да обвиняваш другите.

● Няма нужда да изобретяваш колелото. Да ти хрумне страхотна идея е един от начините да постигнеш успех. Но повечето хора правят кариера, като използват нещо, което вече съществува и го представят по свой начин.

● Напредък без действие няма.Това, което не е започнато днес, не може да бъде довършено утре. Някои от най-невероятните идеи в света така и не са успели, защото гениите зад тях не са предприели нищо. Само действието винаги гарантира в бъдеще 100% възвръщаемост.

● Постоянството винаги печели. Уинстън Чърчил е казал, че успехът се състои в това да се спъваш от провал на провал, без да губиш ентусиазъм.

● Провалът е нужен. На много малко хора им се получава винаги от първия път. На повечето не им се случват нещата дори първите 5 пъти.

● Фокусът е всичко. Ако не се съсредоточиш на 100% върху нещо, никога няма да си 100% ефективен.

● Положителното отношение зарежда продуктивността. Мислите са задвижващото колело, което тласка напред живота в правилната посока.

● Вярвай, че можеш. Започваш с мечта. Добавяш отдаденост, всичко това превръщаш във вяра и така се ражда целта. После предприемаш действие. Вложиш ли решителност и време, мечтата става реалност.

● Успехът е път, не крайна цел. Върви се с много стъпки, понякога по бебешки малки. Дълго време трябва да искаш от себе си и за себе си повече, като при това се бориш да го постигнеш. Успехът означава постоянно да ставаш по-добър, дори да си постигнал вече високи резултати.

● Променяй се. Когато попаднеш в ситуация, в която не искаш да бъдеш, трябва да направиш усилия, за да се измъкнеш от нея. Но случайни промени, просто само заради идеята, не вършат работа. Трябва да си сигурен, че това е промяна, която не само ще те отдалечи от мястото, на което се намираш, но и ще те отведе на по-добро място.

● Не се бори срещу това, което не искаш, а създай това, което искаш. Не се фиксирай върху това, от което бягаш, а върху онова, което мечтаеш да постигнеш.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

5 елегантни фрази ви измъкват от неудобен делови разговор

Ако сте опрели глава в тавана, си струва да направите стъпка назад в кариерата

10 признака, че колегата ви е манипулатор

"Извинявай, но..." и още 5 грешни начина да покажете разкаяние към колега

Тънката граница между настъпателност и скандалджийство в деловия живот

Искайте, за да ви се даде по-висока заплата

15-те тайни на успелите

Наръчник да се справяте с колега емоционален вампир

Теория и практика на конфликтологията

Плюсове и минуси партньорите в двойката да са от една професия

Първите 90 дни: как да се докажете на новата работа