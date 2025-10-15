ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Пенсилвания се призна за виновен в опит за ...

Полицейски робокоп на 4 колела в Маями

Георги Луканов

[email protected]

1440
Автономна полицейска кола. Снимка: Policing Lab

Първата полицейска кола без шофьор влиза в експлоатация в Маями като част от пилотна програма. Своебразният робокоп на 4 колела може да чете регистрационни номера и е оборудван с термовизионна камера.

Нарича се "Партньор за безпилотни наземни патрули на полицията", или накратко PUG. Това е сътрудничество между шерифската служба на Маями-Дейд и Policing Lab, а основната му цел е да подобри ефективността и безопасността на полицейската работа, както и да разпредели по-добре човешките ресурси. 

Прототипът на роботизираната полицейска кола е базиран на Ford Police Interceptor Utility, който е специално модифициран Ford Explorer.

Основната цел на автомобила е да наблюдава околностите си с помощта на класически камери и термокамери. Той е оборудван и с дрон, който може да наблюдава труднодостъпни места, и разбира се, може да чете регистрационни номера. Ако някой е издирван, той веднага издава доклад в най-близкото полицейско управление.

