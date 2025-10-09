"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Adhub., една от водещите комуникационни групи в България, обявява старта на FOIDHub - пълномащабно студио за продукции с изкуствен интелект, което ще даде безпрецедентен тласък в нова посока на местния рекламен и продукционен пазар. Българските рекламодатели ще имат достъп до висококачествено визуално съдържание, много по-бързо и достъпно от традиционните методи, световно ниво на продукция с безкрайна свобода на сценарии.

Базиран в Дубай, Обединени Арабски Емирства се класират на второ място след САЩ, като водещ център за индустрии, занимаващи се с изкуствен интелект. А с политиката си през последните години успяват да привлекат най-добрите таланти, които да работят в посока креативни иновации.

FOIDHub е решителна крачка на групата към създаването на високотехнологично, международно съдържание – за бъдещето на комуникациите, където човешкият поглед, креативността и AI иновациите работят като едно цяло.

Проектът е резултат от партньорството между Ангелос Парасхакис, основател и CEO на Adhub., и Винод Падманабан Виджай, основател на FOID Design Studio.

В продължение на повече от две години и с усилената работа на 14 специалисти в AI сферата – двамата развиват проекта от елементарна идея до напълно функционираща екосистема, която комбинира изкуството на киното, дизайна и технологиите.

„Изкуственият интелект няма да замени креативността – той ще ѝ даде свободата да полети, където реши.“, споделя Ангелос Парасхакис. „С това Adhub. ще стане активен участник в глобалната технологична трансформация, а не просто страничен наблюдател.“

FOIDHub предлага цялостната изработка на краен продукт – от концептуални филми и дигитални истории до напълно AI-генерирани среди и постпродукция.

В основата стои идеята, че скоростта, ефективността и качеството могат да вървят ръка за ръка, когато технологиите се използват не като заместител, а като творчески партньор.

FOIDHub вече обслужва клиенти от Близкия Изток и Азия, като работи с над 20 бранша – от мода, технологии и недвижими имоти, хотелиерство, автомобилостроене и корпоративни комуникации.

„FOIDHub доказва, че креативността и изкуственият интелект могат да съществуват заедно – красиво, ефективно и с характер.“, казва Винод Падманабан Виджай, съосновател и креативен партньор.

„Това е компания, създадена за бъдещето – но с уважение към човешкия почерк.“

Освен рекламни кампании FOIDHub развива и оригинални продукции – включително пълнометражни сериали за стрийминг платформи и музикални видео клипове.

С този проект Adhub. не просто разширява портфолиото си, а заявява амбицията си да поведе комуникацията в света на иновациите.

Adhub. е сред най-големите комуникационни групи в България, обединяваща: креативните агенции guts&brainsDDB, DNA и Tribal Worldwide Sofia, медийните компании PHD и Optimum Media OMD, BTL агенцията Gotovo и продуцентската къща final_new. Групата обслужва над 45 активни клиенти на българския пазар.