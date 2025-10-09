Синдикат: Идеята държавните служители да си плащат осигуровките е сезонна атака, има я всяка есен

Като "сезонна атака", която се появява всяка есен определиха идеята държавните служители сами да си плащат осигуровките от Синдикалната организация на държавните служители в МВР. Те критикуват предложението, което бе направено от "Демократична България".

От синдиката посочват, че тази идея винаги се появява в преговорите за проектобюджета. Посочват, че мярката е компенсация за редица ограничения, а не е привилегия.

Ето и цялата позиция на Синдикалната организация на държавните служители в МВР:

Темата за плащане на осигурителните вноски от държавните служители се появява всяка есен с проектобюджетните преговори. Синдикалната организация на държавните служители в МВР не подкрепя идеята, лансирана през днешния ден като „пакет от десни мерки", държавните служители да заплащат осигурителните си вноски.

Тази идея се поднася като „реформа", но всъщност е сезонна атака срещу статута на държавния служител.

Трябва да е пределно ясно, че заплащането на осигурителните вноски за сметка на републиканския бюджет не е привилегия, а компенсация за редица ограничения за всички служители, назначени в държавната администрация по служебни правоотношения.

По закон, държавните служители нямат право да работят при друг работодател, освен като преподаватели във висше учебно заведение, не получават и добавки за клас прослужено време. Ако идеята бъде възприета и държавните служители поемат осигурителните си вноски, то ще е необходимо увеличаване на заплатите минимум с 20 процента за целия държавен апарат, което няма да доведе до свиване на държавните разходи, както и ще обезсмисли правния статут на държавната служба и всички ще преминат от служебни в трудови правоотношения по Кодекса на труда.

Относно „Работещите пенсионери" - такива има не само в МВР. Политическите експерименти към хората с дългогодишна експертиза водят само до обезценяване на труда и професионализма и рушат граденото с години доверие.

Призоваваме за разум и без евтини политически заигравания, особено в системата на сигурността.